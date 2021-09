Das fordert ein Jesewitzer Unternehmer von der Politik

Jesewitz

„Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und muss es auch bleiben.“ Das betont nicht zuletzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) immer wieder. Aber ein gesunder Rücken braucht Bewegung. Doch das Korsett, das dem Mittelstand angelegt wird, passt nicht dazu, findet zumindest Peter Schouren, Geschäftsführer und Einzelgesellschafter des 120-Leute-Unternehmens Höning Fenster und Türen.

„Firmen sind der Mikrokosmos aller Probleme“

Peter Schouren, der die Firma im Gewerbegebiet Jesewitz 2007 über das Verfahren Management-Buy-out übernommen hat und nun gemeinsam mit seiner Frau Petra Schouren führt, schickt dabei eins vorweg: „Firmen sind der Mikrokosmos, in dem sich alle Probleme der Welt niederschlagen.“ Und von denen gibt es eine Reihe. Nicht bei allen, so relativiert er, könne die große Politik helfen. Doch mitunter müsste sie die Weichen einfach anders stellen.

Fachkräftemangel

a.) Der ist natürlich auch bei dem Fenster- und Türen-Produzent zu spüren. Seit zehn Jahren bildet das Unternehmen selbst aus. „Jetzt gerade haben bei uns drei Jungs und ein Mädchen die zweijährige Lehre zum Anlagenfahrer begonnen“, freut sich Peter Schouren. Die zweijährige Lehre dient dabei auch als eine Krücke, mit der man gute Erfahrung gemacht habe. Denn das dritte Lehrjahr, das den Abschluss als Verfahrensmechaniker bedeutet, würden nicht alle, die mit mäßigen bis schlechten Schulabschlüssen kommen, schaffen. Doch zumindest den ersten Abschluss bekomme man mit Philip Büttner, der als Ausbildungsverantwortlicher fast ausschließlich für die derzeit sieben Lehrlinge da ist und da auch mal Mathenachhilfe gibt, hin. Seine Erfahrung: „Unser Problem sind die, die kein intaktes soziales Umfeld haben. Fehlt der Rückhalt in der Familie, hat man nahezu keine Chance, die Jugendlichen durch die Ausbildung zu bekommen.“

Die Forderung: Auch über das Hortalter hinaus muss es eine viel stärkere soziale Begleitung der zu Hause unzureichend geförderten Kinder und Jugendlichen geben.

b.) Der Freistaat schreibt vor, dass die Lehrlinge die wohnortnächste Berufsschule besuchen. In Jesewitz mit Lehrlingen aus Eilenburg, Wurzen und dem Leipziger Bereich sind damit zumindest im 1. Lehrjahr drei verschiedene Berufsschulen auf der Roten Jahne, in Wurzen und Leipzig zuständig. Die an sich gleichen Lehrinhalte würden zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Nuancen vermittelt, was eine Nachhilfe verkompliziere. Zudem sei es einfach nicht möglich, zu drei Berufsschulen enge Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Daher beantragt die Firma regelmäßig und aufwendig Sondergenehmigungen, um alle Lehrlinge von Anfang an in Leipzig beschulen zu lassen.

Die Forderung: Die Unternehmen müssten in Absprache mit den Lehrlingen selbst in Sachen Berufsschule entscheiden können.

Nachhaltigkeit

Fenster aus PVC haben eine etwa 40-jährige Lebensdauer. Das PVC selbst kann sieben Mal recycelt werden, was fast 300 Jahren entspricht. Die Jesewitzer, die ausschließlich für gewerbliche Kunden produzieren, bieten diesen seit 2018 an, die Altfenster zurückzunehmen. Petra Schouren, die im Unternehmen in Sachen Finanzen den Überblick hat: „Die Nachhaltigkeit wird dabei von ihnen inzwischen durchaus als Verkaufsargument genutzt.“

Das Problem: Während das aus den Altfenstern gewonnene Recyclat (Recyclat bedeutet, dass aus einem Fenster wieder ein Fenster wird) zu einem relativ stabilen Festpreis produziert wird, schwankt der Preis beim Neugranulat extrem. Die Folge: Derzeit kommen die Recyclat-Anbieter nicht hinterher, in anderen Zeiten bleiben sie auf ihrer Ware sitzen. Peter Schouren: „So lässt sich nicht ordentlich wirtschaften.“ Alte PVC-Fenster dürfen zudem zwar nicht mehr auf die Deponie, aber noch immer in Müllverbrennungsanlagen, auch weil PVC-Fenster für diese wegen des hohen Brennwertes interessant sind.

Die Forderung: Die Verbrennung der PVC-Fenster und damit von wertvollen Ressourcen verbieten. Alternativ oder zusätzlich wäre eine Vorgabe, dass in jedem Fenster ein gewisser Anteil Recyclat enthalten sein muss, sinnvoll.

Wirtschaftsprüfung

Die GmbH mit 23 Millionen Euro Jahresumsatz stellt jährlich eine Bilanz auf und muss eine Steuererklärung abgeben. So weit so gut. Doch zusätzlich muss sie noch einen Wirtschaftsprüfer in die Bücher schauen lassen. Das Ansinnen, mit der Wirtschaftsprüfung nichts ahnende Gesellschafter zu schützen, läuft bei der Höning GmbH ins Leere. Peter Schouren: „Der Geschäftsführer Peter Schouren attestiert dann regelmäßig dem Einzelgesellschafter Peter Schouren, dass er solide gewirtschaftet hat.“ Das sei völlig daneben und koste richtig ordentlich Geld.

Die Forderung: Die Wirtschaftsprüfung müsste mit Zustimmung aller Gesellschafter aussetzbar sein.

Sozialabgaben

Petra Schouren stellt immer wieder fest: „Arbeit muss sich mehr lohnen.“ Obwohl das Unternehmen in der Produktion im Schnitt 15 Euro pro Stunde zahlt und zudem die Kosten für die Kinderbetreuung übernimmt, komme bei den Mitarbeitern nicht wirklich viel an. Petra Schouren sind da vor allem die Höhe der Sozialabgaben ein Dorn im Auge.

Die Forderung: Den kleinen Leuten sollten nicht auch noch solche Dinge wie die private Rentenvorsorge aufgebürdet werden. Nein, der Staat ist in der Pflicht, strukturelle Probleme wie die mit den Alt-Pensionen oder auch dem Nebeneinander von privater und gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung endlich anzupacken.

Digitalisierung

Deutschland hängt noch immer hinterher. Inzwischen habe das Unternehmen selbst zwar einen Breitband-Anschluss. „Doch versuchen Sie mal, mit einem Mockrehnaer Mitarbeiter im Home-Office ordentlich zu kommunizieren?“, so Peter Schouren. Hinzu komme, dass sich der Datenaustausch mit anderen Unternehmen wie auch Behörden nach wie vor schwierig gestalte.

Die Forderung: Der Breitbandausbau muss weiter vorangetrieben werden. Der Staat muss zudem vor allem Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen/Programmen definieren, an die sich alle halten.

Bürokratie

Dieses Kapitel könnte allein mehrere Seiten füllen. Ein Beispiel: Die Firma möchte ein zweites Hochregallager errichten. Obwohl es einen genehmigten B-Plan für das Gewerbegebiet gibt, seien all ihre Vorhaben regelmäßig Sonderbauten. Allein für die Regal-Bauvoranfrage hätten sie verschiedenste Unterlagen nachreichen müssen.

Die Forderung: Die Bürokratie endlich entbürokratisieren. Nicht nur reden, sondern handeln.

Ungerechtigkeiten

Es besteht eine Pflicht-Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer. Sie ist die Interessenvertretung für die Unternehmer oder sollte es sein. Zumindest Petra Schouren erlebt es anders: „Bis auf Fragen nach der aktuellen Zahl der Mitarbeiter, die für die Beitragsberechnung gebraucht wird, hören wir nichts von der IHK.“

Die Forderung: Wenn es schon eine Pflichtmitgliedschaft gibt, sollte diese auf einen kleinen Grundbetrag, der zum Beispiel für die Bestandsermittlung verwendet wird, beschränkt sein. Darüber hinaus in Anspruch genommene Leistungen müssten den Mitgliedern separat in Rechnung gestellt werden.

Von Ilka Fischer