Eilenburg: Das passiert gerade in der Schwimmhalle

Das große Edelstahl-Becken in der Eilenburger Schwimmhalle ist leer. Wann die rund 800 Kubikmeter Wasser, die wegen der coronabedingten Schließung aus Kostengründen abgelassen wurden, wieder eingefüllt werden – ist unklar. Mindestens bis Ende der Sommerferien bleibt die Einrichtung mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie Sprungbereich in der Ziegelstraße für sämtliche Vereinszwecke, Reha-Sport-Angebote und sonstige Kurse gesperrt. Ob zuvor ein einfacher öffentlicher Badebetrieb wieder möglich ist, hängt vom weiteren Fortgang der Beschränkungen ab.

Das alte Drehkreuz ist abgebaut. Im Sommer soll die Schwimmhalle Eilenburg ein neues Kassensystem bekommen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Neues Kassensystem ab Sommer

Das Team um Michel Müller nutzt die Zeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Eine große Maßnahme war für die Sommerferien eh geplant – der Einbau eines neuen Kassensystems. In der letzten Woche wurde das alte System im Eingangsbereich demontiert. Fußboden-Sanierung und das Verlegen von Leitungen folgen. Im November hatte der Stadtrat die Ausgaben in Höhe von 80 000 Euro beschlossen. Das kostet das gesamte System, zu dem Kassenautomat, Drehkreuz, Schlösser und Schlüssel für die Spinde gehören. Statt des bisherigen Chip- und Schlüsselsystems könnten künftig Transponder zum Einsatz kommen, die sowohl für Spind als auch Imbissangebot in der Lounge-Ecke in der Halle genutzt werden könnten. Ausgelesen wird der Transponder am Ausgang, wo der Badegast alles zusammen bezahlt.

Eine der beliebtesten Einrichtungen in Eilenburg

Die Schwimmhalle zählt in coronafreien Zeiten über 85 000 Besucher im Jahr und ist eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Stadt.

