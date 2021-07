Das planen Eilenburgs Jugendhäuser in den Sommerferien

Eilenburg

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Verein „More than Subculture“ stellt der Eilenburger Kinder- und Jugendtreff Just in den Sommerferien ein großes Graffiti-Projekt auf die Beine. Unter Anleitung des Leipziger Graffiti-Künstlers Benja können sich Interessierte in der dritten Ferienwoche (9. bis 15. August) künstlerisch austoben. Nachdem im vorigen Jahr bereits die Garagen gestaltet wurden, soll nun das Trafo-Häuschen besprüht werden.

„Die Jugendlichen sind dabei von der Skizzenherstellung bis zum Sprayen an allen Arbeitsschritten beteiligt“, erklärt Andre Steinert. Wer Lust hat, kann sich für den Workshop entweder im Just direkt vor Ort oder telefonisch unter 03423/706485 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Jugendtreff hat in den Sommerferien täglich geöffnet, größere Aktionen sind aber nicht geplant. Stattdessen wolle man spontan schauen, auf was die Kinder und Jugendlichen am jeweiligen Tag Lust haben.

Der Eilenburger Jugendclub Just in der Windmühlenstraße 12a. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Von Camp bis Arbeitseinsatz

Der Jugendtreff House6 Cloud veranstaltet Anfang der Sommerferien zum zweiten Mal das Nature & Survival Camp, das mit 20 Teilnehmenden bereits ausgebucht ist. Ihr Basislager schlagen die Abenteuerlustigen vom 26. bis zum 30. Juli im Bootshaus beim Ruderclub Eilenburg auf. Auf dem Programm steht das Erlernen von Überlebenstechniken, und auch das Thema Umweltschutz wird in diesem Jahr eine große Rolle spielen.

In der dritten und vierten Ferienwoche freuen sich die Jugendhäuser Just und House6 auf Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Europa, die nach Eilenburg kommen, um dort Arbeitseinsätze durchzuführen, etwa im Tierpark oder in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund. Ein wichtiger Teil soll dabei auch die Begegnung mit den hiesigen Jugendgruppen sein. „Bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen sollen die verschiedenen Gruppen verschmelzen“, wünscht sich der House6-Leiter Guido Kanitz.

Von Simon Ecker