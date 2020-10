Eilenburg/Bad Düben/Pressel

Der 11.11. und damit der Beginn der neuen Karnevalssession rückt immer näher. Normalerweise würden die Vorbereitungen für die närrische Schlüsselübergabe jetzt auf Hochtouren laufen. Das tun sie gewissermaßen auch, doch wie dieser Tag und die Monate bis zum Aschermittwoch ablaufen, weiß niemand. Wegen Corona kann das heute geplante morgen schon wieder hinfällig sein.

Der ECC will den Eilenburger Rathaus-Schlüssel

Das gilt auch für die Aussage, die Mathias Gürke, Vorsitzender des Eilenburger Carneval Clubs, hinsichtlich des 11.11. macht. „Wir haben uns im Vorstand geeinigt, dass wir die Sessions-Eröffnung durchführen.“ Stattfinden soll diese traditionell auf dem Marktplatz der Muldestadt. Mit der Stadtverwaltung sei ein entsprechendes Hygienekonzept abgestimmt, Absprachen mit dem Landratsamt gäbe es noch, die Zahl der Gäste sei überschaubar: „100 Teilnehmer, 100 Zuschauer, mit Maske und Abstand – das sollte gehen.“

Anzeige

Doch Gürke weiß, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Zumal die Infektionswelle mittlerweile auch das Rathaus erfasst hat. Wie berichtet, sind Oberbürgermeister Ralf Scheler und weitere Mitarbeiter an Corona erkrankt. Ob die Übernahme der Schlüsselgewalt an diesem Tag tatsächlich stattfinden kann, ist also offen. Den 11.11. haben sich die ECC-ler zumindest als den Tag auserkoren, bis zu dem sie definitiv eine Aussage treffen wollen, wie und ob es karnevalistisch weitergeht. Auch hinsichtlich des Rosenmontagsumzuges, „an dem normalerweise zwischen 10 000 und 15 000 Leute in der Stadt sind.“ Ihren närrischen Optimismus lassen sich Gürke und Co. trotz wachen Blickes in die Realität jedenfalls nicht nehmen: „Karneval fällt nicht aus, Weihnachten ja schließlich auch nicht.“

„The Show must go on“ in Bad Düben – Schlüsselübergabe ohne Prinzenpaar

Bei Matthias Lachmann, seines Zeichens Präsident des Hammermühler Karnevalsvereins (HKV), glühen in diesen Tagen die Drähte heiß. Unzählige Telefonate und Absprachen musste der erste Mann im HKV führen. Der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, wegen der Ansteckungsgefahr auf Karneval zu verzichten, hat auch bei den Kurstädtern zu Verunsicherung geführt. „Wir haben erstmal die Lage beobachtet. Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir die neue Session unter dem Motto ‚The Show must go on’ starten. Nur etwas anders“, verkündet Lachmann. Am 11.11. soll es um 16.11 Uhr mit der traditionellen Schlüsselübergabe vor dem Rathaus losgehen. Allerdings erstmalig ohne Prinzenpaar. „Die Suche nach einem solchen ist jedes Jahr sehr schwierig. Deshalb wollen wir das Prinzenpaar bei der jetzt bevorstehenden und sowieso etwas anderen Session nicht verheizen und verzichten darauf. Im nächsten Jahr wird dann wieder damit geplant“, erklärt Lachmann.

Glaucha und Kinderfasching abgesagt – Weiberfasching und Gala sollen stattfinden

Angedacht sind derzeit nur zwei Veranstaltungen bis Aschermittwoch. Auf die Abende in Glaucha sowie den Kinderkarneval verzichtet der Verein diesmal. „Wie wir den Weiberfasching am 11. Februar und die Gala zwei Tage später im Heide Spa durchführen werden, da sind wir noch in engen Gesprächen mit den Verantwortlichen. Denn tanzen und busseln ist in diesem Jahr untersagt. Es wird in Richtung einer Show-Veranstaltung gehen“, verrät Lachmann.

Der Präsident ist dennoch optimistisch und freut sich, dass seine Mitglieder auch diesmal mitziehen. „Gerade unsere Jugend freut sich, das es wieder etwas losgeht. Alle proben und üben das neue Programm ein. Wenn alle Unklarheiten beseitigt sind, werden wir rechtzeitig darüber informieren, wann und wo es die Eintrittskarten für unsere Veranstaltung gibt“, erklärt er.

Keine Schlüsselübergabe in Pressel

Anders dagegen ist die Lage in Pressel. Dort wird es am 11.11. keine Schlüsselübergabe geben. „Wir haben alle Veranstaltungen bis zum Jahresende wegen Corona abgesagt. Allerdings wird weiter in allen Gruppen geprobt – in der Hoffnung, dass vielleicht im Februar unsere Gala im Landgasthof stattfinden kann. Das liegt aber nicht in unserer Hand“, sagt Vereinschef Frank Limpius.

Von Kathrin Kabelitz und Steffen Brost