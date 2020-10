Das sagen Team und Gäste zum Aus des Lokals Am Leipziger Tor

Eilenburg

Fürs Foto wird gelächelt, auch wenn die Traurigkeit in diesen Tagen überwiegt. Regina Krahl und Marion Thiergen gehören seit vielen Jahren zum festen Team des Lokals Am Leipziger Tor in Eilenburg. Seit wenigen Wochen wissen sie, was Wirt Sven Thiergen vor einigen Tagen schweren Herzens in der LVZ öffentlich machte: Die Traditionsgaststätte schließt Ende des Jahres.

Job in der Gastronomie – das schlaucht

Auch für Regina Krahl und Marion Thiergen war das Restaurant in der Leipziger Straße ihr Leben. Dass nun Schluss sein soll, sehen sie mit gemischten Gefühlen. Beide wissen aus eigener Erfahrung: Ein Job in der Gastronomie – der schlaucht. „22 Jahre hab ich hier gekocht“, sagt Regina Krahl. Drei Köche hatte sie im Laufe der Zeit an ihrer Seite. Vor zwei Jahren ging die letzte – der dringend benötigte Nachfolger blieb trotz intensiver Suche aus. „Vor einem Jahr war auch die Küchenhilfe weg, seit dem war ich meist ganz allein“, so die 59-Jährige, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Trotz allem habe sie durchgehalten, „ich habe immer versucht, alles zu geben. Das gute Feedback der Gäste hat mich immer angespornt.“

Gäste kamen wegen der guten Hausmannskost

Die mit Liebe gekochte Hausmannskost kam an. „Ob Gäste kommen, hängt nicht vom Bier ab. Solch ein Lokal steht und fällt mit dem Essen. Das war schon eine Meisterleistung“, zollt Wirt Sven Thiergen seinen Respekt. Doch stimmen müssen auch die Begleitumstände. „Mit so wenig Personal ist das auf Dauer nicht machbar“, sagt Regina Krahl. Neue Mitarbeiter zu finden, ist nicht einfach, weiß auch ihre Kollegin Marion Thiergen, die mit einer kleinen Unterbrechung von Beginn an dabei ist. „Viele denken immer, es ist doch nur ein bisschen Essen kochen. Aber dazu gehört viel mehr, Familie und Privatleben steht oft hintenan.“ Dennoch haben sie ihren Job gern gemacht.

Bedauern in der Muldestadt

In der Muldestadt ist die Nachricht vom Ende mit großem Bedauern aufgenommen worden. „Es war eine richtig gute Küche und ganz nette Wirtsleute“, wünschen Eilenburger dem Team via Facebook alles Gute und erinnern sich an schöne Abend: „Mittwochs und Freitags Abend war Knobeln angesagt. Wir haben oft in Doppelreihen am Stammtisch gesessen um an den Knobelbecher zu gelangen.“

Volkschor-Sänger waren regelmäßig da

Regelmäßig da waren die Sänger des Eilenburger Volkschores. Schon legendär sind die Abende nach den jährlichen Neujahrskonzerten. „Da wurde es immer proppevoll, Sänger samt Anhang waren da“, erinnert sich Chor-Sprecher Klaus-Jürgen Böhme. Sven Thiergen sei nicht nur ein Gönner des Chores gewesen, sondern für ihn auch ein guter Freund geworden. „Zusammen sind wir auch schon einige Male vom Himmel gefallen“, sagt der passionierte Fallschirmspringer. „Es tut mir in der Seele weh. Das ist eine der besten Küchen, die ich kenne.“ Solch ein Lokal mit diesem historischen Ambiente müsse unbedingt erhalten bleiben. Das hoffen auch Sven Thiergen und sein Team – dass sich möglichst bald ein würdiger Nachfolger findet, der das Lokal für Eilenburg weiterführt.

Von Kathrin Kabelitz