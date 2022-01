Das sind die beliebtesten Babynamen in Eilenburg und Delitzsch

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Ob sie tatsächlich einen kleinen „Gott mit Speer“ im Kreißsaal empfangen wollten, bleibt offen. Aber den Namen, den Eltern laut dem Eilenburger Standesamt im vergangenen Jahr am häufigsten für einen neugeborenen männlichen Spross wählten, war Oskar.

Oskar rangiert vor Arne, Emil, Ben und Theo

Der Name in der Schreibweise mit K kommt besonders oft im Deutschen und Skandinavischen vor und hat vermutlich einen germanischen Ursprung. Der leitet sich wie bei Ansgar von den althochdeutschen Wörtern ,ans’ für „Gott“ und ,gair’ für „Speer“ ab. Seit einigen Jahren gehört er wieder zu den beliebtesten Vornamen für neugeborene Jungen in Deutschland, so auch in Leipzig, wo er sich 2021 nur einer Vielzahl vom Emils geschlagen geben musste.

In Eilenburg herrschte hingegen die umgekehrte Platzierung, wo Emil zusammen mit Arne, Ben und Theo auf dem zweiten Platz landete. Jeweils vier Mal wurden diese Namen vergeben, während die Geburt von sieben Oskars beurkundet wurde.

Ella und Maria sind die beliebtesten Mädchennamen in Eilenburg

Bei den Mädchen teilten sich Ella und Maria die Position als beliebtester weiblicher Vorname. Jeweils vier Mal wurden diese auf Geburtsurkunden festgehalten. Gefolgt von Emma, Johanna, Marie, Nele, Ruby, die jeweils drei Mal vergeben wurden. Ella gilt einerseits als Kurzform des griechischen Namens Helena und bedeutet dann „die Sonnenhafte“, „die Strahlende“ oder auch nur „die Schöne“. Andererseits gilt der Name auch als Kurzform von Namen, die auf „-ella“ enden, und kann daher noch mehr Bedeutungen annehmen.

Weniger unstrittig ist der biblische Ursprung des Namens Maria, dafür aber dessen Bedeutung. Die reicht, je nachdem, ob man eine Herkunft aus dem Hebräischen oder Ägyptischen annimmt, von „die dem Meer Entsprossene“ oder „Meeresstern“ bis zu „die Geliebte“, „die Wohlgenährte“ oder auch „die Ungezähmte“.

Mit Marie findet sich eine weitere Variante des Namens noch auf dem zweiten Platz der Eilenburger Namensstatistik für 2021. Insgesamt habe das Standesamt im vergangenen Jahr 332 Kinder beurkundet, sagt Katharina Eidner, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt. Darunter habe es auch einige außergewöhnliche Namen gegeben. „Allerdings möchten wir diese aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen, da zu offensichtlich wäre, zu wem sie gehören“, erklärt sie.

In Delitzsch Namensvielfalt, in Bad Düben keine Geburt

Keine Hitliste gibt es dagegen aus Delitzsch: „In Delitzsch gibt es nur ein kleines Geburtshaus im Ortsteil Poßdorf“, erklärt Christian Maurer vom Referat Öffentlichkeitsarbeit auf Nachfrage. „Dort kamen im vergangenen Jahr neun Kinder mit neun verschiedenen Namen zur Welt.“

Nicht einen Namen kann hingegen Bad Dübens Standesbeamtin Birgit Pfuhl nennen, denn 2021 hatte sie in ihrem Standesamtsbezirk schlicht keine Geburten zu beurkunden. „Wenn, dann habe ich nur mal eine Hausgeburt, aber auch die hatte ich im vorigen Jahr nicht“, beschreibt sie. Außerdem beurkunde sie Kinder nach, die im Ausland zur Welt kamen. Aber auch das war 2021 nicht der Fall.

Durchschnittliches Geburtsjahr in Eilenburger Klinik

„Eine wirkliche Geburt müsste dann über die Hebamme im Haus passieren“, was aber sehr selten vorkomme. Sonst gelte: „Dort, wo es passiert, muss es auch eingetragen werden“, so erkläre sie das immer. „Egal, ob gestorben, geheiratet oder jemand geboren wird, dort, wo es passiert, dort wird es eingetragen, nicht wo man wohnt.“ Daher sei es das Standesamt in Eilenburg, das die meisten Geburten in der Umgebung zu beurkunden habe, weil es dort eine Geburtsstation gebe, in Bad Düben und Delitzsch so nicht.

Dort wurden im vergangenen Jahr insgesamt 335 Babys geboren, 168 Mädchen und 167 Jungen. 27 mehr Neugeborene als noch 2020, aber auch zwölf weniger als 2019. Damit war das vergangene ein ganz durchschnittliches Jahr.

Von Manuel Niemann