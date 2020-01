Das wird 2020 wichtig in Eilenburg

Eilenburg

Zwei neue Einkaufsmärkte, eine Schulerweiterung und neue Bauplätze sind nur drei von elf Punkten, die dieses Jahr in Eilenburg wichtig werden könnten. Die LVZ gibt einen Überblick.

Wie soll sich unsere Stadt entwickeln?

„Zukunftsvisionen – Wie soll sich unsere Stadt weiterentwickeln?“ Unter dieser Überschrift wird für Eilenburg ein neues Leitbild entwickelt – und zwar von den Bürgern selbst. Auftakt ist der Neujahrsempfang an diesem Mittwoch. „Das Leitbild stellt das Basiswerkzeug für die Arbeit der Verwaltung und Politik für die kommenden Jahre dar und soll die Identität der Einwohner mit ihrer Stadt stärken“, informierte die Stadtverwaltung. In Arbeitsgruppen und einer Ideen-Werkstatt können Unternehmer, Kulturschaffende, Vereinsvertreter, Schulleiter, Behindertenvertreter, Verwaltungsmitarbeiter, Politiker und Jugendliche Ideen zusammentragen.

Bau des Edeka-Centers startet

Beginnen soll der Bau des Edeka-Centers mit Baumarkt und Café in der Ziegelstraße. Die Edeka-Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH plant ein Gebäude mit einer Verkaufsfläche von 3120 Quadratmetern. Baustart ist nach bisher bekannten Plänen Mitte/Ende 2020, die Eröffnung ist Ende 2021. Das Unternehmen will 60 Arbeitsplätze schaffen.

Kaufland will Filiale eröffnen

Der Handelsriese Kaufland will eine Filiale in Eilenburg Ost eröffnen und die Flächen bei ehemals Marktkauf in der Schondorfer Mark wiederbeleben. Derzeit laufen dort die Arbeiten. Geplante Eröffnung: April 2020. Es sollen 100 Arbeitsplätze entstehen.

Auf dem ehemaligen ECW-Gelände tut sich was

Auf dem ehemaligen ECW-Gelände gibt es zwei Ansiedlungen und erste Bautätigkeit: Auf der Fläche zwischen dem Discounter Lidl und dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen in Eilenburg laufen die Bauarbeiten für ein Pub mit Spielothek. Bauherr ist Torsten Prechel, Inhaber des Pubs Joker 66 in der Puschkinstraße. Später soll ein Hotel oder eine Pension dazu kommen. In der Nähe wird auch ein weiterer Neubau entstehen: Das Gesundheitsstudio Aktiv-Oase wechselt den Standort und wird von der Kranoldstraße in das Gewerbegebiet verlegt. Baustart ist im zweiten Quartal. Die Eröffnung ist für 2021 geplant. Bauherren sind Petra und Dirk Heynig.

Platz für den Hort der Grundschule Berg

Das frühere Gebäude der Friedrich-Tschanter-Schule im Stadtteil Berg wird saniert und zu einem multifunktionalen Schulgebäude. Damit schafft die Stadt Platz für den Hort der Grundschule Berg, außerdem wird dort ein Eltern-Kind-Zentrum geschaffen. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro.

Tschanter-Schule wird erweitert

Blick auf die Friedrich-Tschanter-Schule in der Dorotheenstraße. Quelle: Florian Holtorff

Weil die Friedrich-Tschanter-Schule in der Dorotheenstraße mit 620 Jungen und Mädchen aus allen Nähten platzt, wird sie erweitert. Es entstehen neue Räume für die Klassenstufen fünf und sechs. Das Vorhaben kostet rund 4,4 Millionen Euro und wird zu 60 Prozent gefördert.

Streit um Wäscherei Wagner

Blick auf die Wäscherei Wagner in Eilenburg. Der Mietvertrag zwischen Stadt und Unternehmerin soll zum 30. Juni 2020 enden. Quelle: Nico Fliegner

Für die Wäscherei Wagner am Nordring in Eilenburg ist am 30. Juni 2020 Schluss. Die Stadt hatte der Inhaberin zu diesem Datum gekündigt. Cornelia Wagner vertritt wiederum den Standpunkt, dass der Mietvertrag zum 30. Juni 2020 nicht ausläuft, weil der Mietvertrag aus dem Jahr 1992 „einen Ausschluss des Kündigungsrechtes des Vermieters“ beinhalte. Nur Cornelia Wagner als Mieterin könne demnach den Vertrag kündigen. Nunmehr bleibt abzuwarten, wie es am Nordring Mitte des Jahres weitergeht. Um die Wäscherei gibt es seit Jahren zwischen der Inhaberin und der Stadtverwaltung Streit. Die Stadt will das Mietverhältnis lösen, um anschließend den Grüngürtel im Nordring zu vollenden. Das bedeutet den Abriss der Wäscherei.

Weitere Bauplätze sind geplant

In der Stadt entstehen weitere Bauplätze, so unter anderem am Jacobsplatz und am Grünen Fink. Auch aus dem rund 3,3 Hektar großen Gelände am Regenbogen im Eilenburger Osten wird ein neues Wohngebiet. Die Kommune setzt dabei weiter auf die Kampagne „ Eilenburg – das Beste an Leipzig“ und wirbt für den Zuzug junger Familien. Außerdem schaffen private Investoren Wohnungen, so unter anderem Am Anger, in der Schreckerstraße und an der Mulde (ehemaliges Obdachlosenheim).

Ärztehaus: Baustart unklar

Am Klinik-Parkplatz in Eilenburg soll der Grundstein für ein Ärztehaus gelegt werden. Quelle: Nico Fliegner

Für ein Ärztehaus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Krankenhaus soll der Grundstein gelegt werden. Wann genau, ist unklar. Das Gebäude wird über insgesamt 2500 Quadratmeter Nutzfläche auf vier Ebenen verfügen. Neben Apotheke und Sanitätshaus ist Platz für bis zu zehn Praxen und vier Wohnungen. Außerdem entstehen zusätzliche Parkplätze.

Problem Straßensanierung

Nach derAbschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung werden sich Stadtrat und Verwaltung überlegen müssen, woher das Geld für Straßensanierungen kommen soll und welche Straßen als nächstes instandgesetzt werden. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagte jüngst dazu in einem LVZ-Interview: „Es gibt unbestritten einige Straßen, die müssen wir uns vornehmen, auch wenn wir keine Straßenausbaubeitragssatzung mehr haben.“

Jubiläum der Städtepartnerschaft

In diesem Jahr gibt es die Städtepartnerschaft mit Butzbach seit 30 Jahren. Beide Kommunen wollen das Ereignis würdigen, unter anderem im Rahmen des Eilenburger Stadtfestes. Zudem werden sich Vertreter und Einwohner beider Städte Anfang Oktober an der früheren innerdeutschen Grenze am Point Alfa in Thüringen/ Hessen treffen.

Von Nico Fliegner