David Cosz – der Influencer aus Eilenburg

Eilenburg

David Cosz ist auf seinem Instagram-Profil kühl, tätowiert, oberflächlich und männlich, sein Bart, seine Statur – alles an ihm schreit Testosteron. Nachdem man sich die ersten fünf Minuten mit ihm unterhalten hat, ist man eingenommen von seiner herzlichen Art. David plappert, ist offen und vor allem eins: sausympatisch. Der 35-Jährige gibt auf jede Frage eine Antwort, wirkt bedacht, aber nicht verkopft: „Das mag ich am liebsten. Diesen Aha-Moment, wenn mich Leute kennenlernen“, David lacht viel – auch jetzt.

Als Janett Klaus (35) die Kamera zückt, verschwindet das freundliche Lächeln kurz. Selbstsicher legt David Cosz die Hände übereinander. Ein Bein zum Gehen nach vorn angesetzt. Wie eingefroren verharrt er in der Bewegung. Die Fotografin drückt auf den Auslöser, einmal, zweimal, dreimal – das Bild ist im Kasten. Sonnenbrille ab, nachdenklicher Blick zur Seite, kurzes Lächeln, wieder im Fokus. „Ich habe so 20 bis 25 Lieblingsposen.“ David redet viel, ist gesprächig, der Typ Entertainer. Er selbst sagt, er war schon immer gern der Klassenclown, gern im Mittelpunkt.

Der Eilenburger teilt auf Instagram Fotos von sich, nimmt in Storys seine Follower im Alltag mit. Erzählt auf seinem Arbeitsweg Anekdoten aus dem Alltag in die Handykamera. David Cosz ist tagsüber Marketing Chef bei Talk Point. Auf der Social-Media-Plattform Instagram folgen ihm 15 600 Menschen. Zum Vergleich: Genauso viele Einwohner hat Eilenburg.

„Lebenserfahrung, Mode und Lifestyle“

„Lebenserfahrung, Mode und Lifestyle“ – so beschreibt David seine Inhalte. Auf seinem Kopf ist immer viel los. Gerade trägt er einen Vokuhila. Einen Iro oder einen Langhaarschnitt hatte er auch schon, Glatze, Vollbart, Schnauzbart, mal grau, dann wieder dunkel. „Ich lebe von der Veränderung. Ich möchte Trends kreieren. Außerdem sieht mein Körper mit den Tattoos ja immer gleich aus, das kann auch langweilig werden.“

Auf dem Bild waren Davids Haare deutlich anders. So lang ist das allerdings nicht her. Er verändert gern seine Frisur und seinen Bart, die Tattoos kann er schließlich nicht so leicht ändern. Quelle: Janett Klaus

Nur Bilder von sich zu posten, findet er hingegen nicht langweilig. „Unter meinen Bildern spiegelt sich mein Leben, der Alltag – Ängste, Sorgen und Optimismus. Typisch Mensch eben und das als Kontrast zum starren und plakativen Bild. Ich mag es, wenn etwas von den Leuten zurückkommt“. Die Leute sind in dem Fall 83 000 Nutzerinnen und Nutzer, die sich monatlich seine Inhalte ansehen. Sein Feed erstellt er mit Konzept: Die Blickrichtung auf den Bildern ist so gewählt, dass er auf einzelne Beiträge verweist. Diese sind meist Kooperationen – also Werbung.

Bei dem heutigen Shooting mit Janett Klaus entstehen etwa 150 Bilder. Zehn davon wird er nutzen. Die beiden arbeiten seit über fünf Jahren zusammen. Tie for Print – kurz TFP – heißt das Prinzip, nach dem sie heute arbeiten: Keiner verdient damit Geld, aber beide dürfen die Bilder verwenden. Die Fotografin baut sie auf ihrer Website www.detailarbeit-fotografie.de ein, David verwendet sie auf Social Media. Durch die gegenseitige Verlinkung macht man Werbung füreinander.

Janett schaut auf das Display ihrer Kamera: „Die muss ich natürlich noch alle bearbeiten, aber mit David habe ich viel Erfahrung, da entsteht in einer kurzen Zeit viel Material“. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Fototreff der Leipziger Community.

Die eine oder andere Erkältung hat sich David bei Shootings schon zugezogen. Heut geht es auch auf den Boden, während Janett Blätter zum Quelle: Juliane Staretzek

Bodenständiger Typ - ehemaliger Weltenbummler

David lebt seit 30 Jahren in Eilenburg. Er ist gelernter Lackierer und Mediengestalter – die bodenständigen Fakten stehen konträr zu dem wilden Aussehen. „Ich mag es, wenn ich meine Nachbarn kenne, ich lebe nicht gern in der Anonymität.“ Außerdem kann er hier mit dem Hund rausgehen und große Runden drehen. Am Wochenende geht es raus in die Natur. Zusammen mit seiner Freundin wandert er gern stundenlang durch Wälder und die Region.

In den letzten Jahren hat er in verschiedenen Ländern gelebt, war acht Jahre lang auf Europareise. Drei Jahre lebte er in Spanien, zwei in Italien, Frankreich war auch dabei. Aber es hat ihn wieder zurück nach Eilenburg gezogen.

Was bleibt Privat?

Seine Freundin hält David aus der Öffentlichkeit heraus. Ebenso handhabt er es mit schlechten Gefühlen. „Er ist auch im Alltag ein sehr sonniger Mensch“, lächelt seine Freundin ihn an, „aber er kann auch ganz anders“. Scherzhaft zieht er die Augenbrauen zusammen. „Mein bester Freund würde sagen, ich bin ehrgeizig, höflich und gut. Außerdem habe ich immer zwei Duracell gefressen.“ Er findet, schlechte Stimmung passt nicht in sein Profil. Ebenso verzichtet er auf politische Positionen und auch die Haltung vermisst man in seinen Posts. Bei großen Aktionen wie „Blackout Tuesday“ am 2. Juni 2020, findet man keine schwarze Kachel in seinem Profil. Er findet: „Wenn mir was wichtig ist, nehme ich die Leute da in der Story mit, zum Beispiel wenn ich wählen gehe“.

Offline war er das letzte Mal im Sommer. Eine Woche Auszeit gönnt er sich da, im Winter eine zweite. „Aber ich stelle einen Countdown für die Follower ein – wann es wieder losgeht.“

Wer schaut sich freiwillig Werbung an?

326 Cappies hat David im Schrank. 85 Prozent des Kleiderschranks gehören ihm. Den kleinen Rest darf seine Freundin nutzen. „Ich habe letztens aussortiert: Einige T-Shirts kamen dabei zusammen. Eigentlich spende ich die immer an die Straße E in Leipzig. Die nehmen aber gerade keine Sachen an“, erzählt er und zündet sich eine Zigarette an. Jetzt dürfen sich die Kumpels an den Sachen bedienen. Zwei Pakete in der Woche bekommt er, die mit Zeug von Firmen bunt gefüllt sind. Er schaut sich die Qualität und Produktionsbedingungen an. „Ich will keinen Scheiß bewerben“, sagt er und ascht die Zigarette ab. Auf Instagram macht er außerdem Werbung für Bartpflegeprodukte, Fitnessfood und Männerkram. Seine Follower dagegen sind hauptsächlich Frauen. Zu 38 Prozent folgen ihm Männer. Etwa die Hälfte ist zwischen 25 und 34 Jahren alt. Jeweils ein Fünftel verteilt sich auf die Altersgruppen 18 bis 24 und 35 bis 44 Jahre.

Was bringt Instagram?

David ist ein offener Typ. Auf die Frage, wie viel er damit verdient, zückt er nur sein Handy, legt es auf den Tisch, mit den Worten: „Klick dich durch, da siehst du alles Geld, Follower, Likes“, so viel Offenheit erwartet man nicht von einem Mann, der sich selbst perfektionistisch nennt. Er verdient im Monat einen dreistelligen Betrag auf Instagram. Dazu kommen die Sachen aus PR-Paketen. „Dazu kommt das Netzwerk. Ich lerne so viele Leute über Instagram kennen. Das ist die eigentliche Bereicherung“.

Er wirkt entspannt, was die ganze „Instagram-Sache“ angeht. Wenn man es schafft, seine 830 Beiträge bei Instagram bis nach unten durch zu scrollen, landet man im Jahr 2018. „Ich musste noch mal neu anfangen, mein altes Profil wurde gehackt.“ In der Zeit sah es auch anders aus. David beschäftigte sich täglich mit den Anforderungen der Plattform: Zu welchen Zeiten man am besten postet, welche Bilder gut ankommen, welche Hashtags man setzten muss. Inzwischen ist es wirklich mehr Hobby geworden. „Es hat mir einige Türen geöffnet“, berichtet David, „ich war beim Opernball, darf neue Autos ausprobieren, werde zum Essen eingeladen.“ Selbst seinen Job bei Talk-Point hat er durch Kontakte über Instagram bekommen.

Von Juliane Staretzek