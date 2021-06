Decelith aus Eilenburg – Sonntagsschule kommt gut an

Eilenburg

Die Schulklingel in der Eilenburger Sonntagsschule konnte nach mehrmonatiger Coronapause endlich wieder läuten. Museumsleiter Andreas Flegel stimmte die Besucher mit einer Präsentation auf die aktuelle Sonderausstellung „Decelith aus Eilenburg“ ein. „Ich freue mich auf den Neustart. Eigentlich war alles viel eher geplant. Aber Corona funkte uns dazwischen“, erklärte er. Damit wolle man auch diejenigen würdigen und ehren, die damals im Eilenburger Chemiewerk (ECW) gearbeitet haben.

Rund 400 Ausstellungsstücke

Über 400 Objekte rund um das Thema Decelith sind in den Ausstellungsräumen drapiert – vom Brigadetagebuch der Chemiewerker über Ölgemälde mit verschiedensten Ansichten bis hin zu Werkzeugen und anderen Gegenständen. „Ich habe in der Forschungsabteilung im ECW gearbeitet“, erzählte Christina Hucke aus Eilenburg. Damals sei es darum gegangen, wie man aus den Granulaten unter anderem Platten für die Herstellung von Brillengestellen macht. „15 Jahre war ich dort. Es war eine spannende, aber auch schöne Zeit“, sagte sie.

Zahlreiche Besucher schauten sich nach der Sonntagsschule die Ausstellung rund um Decelith aus Eilenburg im Stadtmuseum an. Quelle: Steffen Brost

Gründung in Eilenburg 1887

Decelith ist seit 1936 ein Handelsname für PVC-Erzeugnisse aus Eilenburg, die seitdem in verschiedensten Formen und Farben, als Rohre oder Stäbe, als Schläuche oder Folien, als Granulat und in anderen Ausformungen in alle Welt gingen und heute wieder gehen. Wohl jedem, der zu DDR-Zeiten durch Eilenburg fuhr, ist der riesige Schriftzug „Decelith aus Eilenburg“ über der Straße am ECW aufgefallen.

Diese ehemalige Leuchtreklame aus dem Eilenburger Celluloidwerk konnte beim Abriss gerettet werden. Sie leuchtet jetzt im Eilenburger Museum. Quelle: Steffen Brost

1887 hatte der Leipziger Unternehmer Ernst Mey zur Herstellung von Wäsche aus Papier und Celluloid ein Zweigwerk in Eilenburg gegründet. Das einzige Erzeugnis seiner Fabrik war Cellulosenitrat zur Herstellung von Zelluloid und Lacken. Die Eilenburger Stadträte erteilten dem Leipziger damals die Genehmigung zum Bau des Werkes östlich der Mulde. Nach und nach kamen weitere Werke auf dem ECW-Gelände dazu und Eilenburg entwickelte sich um 1900 zu einer modernen Industriestadt.

Schallplatte ist ein Produkt aus Eilenburg

Ende der 1920er-Jahre verschlechterte sich die Situation. Das Chemiewerk sollte geschlossen werden. Das konnte man jedoch abwenden und man suchte nach einem neuen Namen und kam auf Decelith. „Die Forscher aus dem Eilenburger Werk waren schlaue Köpfe. Sie experimentierten 1934 auch mit Schallplatten. Was die wenigsten bis heute wissen ist, dass die Schallplatte eigentlich ein Produkt aus Eilenburg ist. Die alte Schellackplatte galt als sehr zerbrechlich. Die Eilenburger wollten etwas Besseres entwickeln und dies gelang ihnen auch“, so Flegel.

Weiterer Termin für die Sonntagsschule

Die Schallplatten made in Eilenburg hatte viele Abnehmer. Vor allem das damalige Reichsrundfunknetz kaufte über 900 000 Exemplare für seine Archivierungen. Das Deutsche Rote Kreuz nutzte sie für aufgezeichnete Grüße für Soldaten an der Front. Im Krieg wurden Teile des Werkes zerstört. Nach dem Kriegsende machte die sowjetische Leitung aus dem Werk ein funktionstüchtiges Großunternehmen.

Spannend fanden die Ausstellungsbesucher auch ein altes Ölgemälde aus dem ECW. Einige der abgebildeten Personen wurden von Besuchern erkannt, und Museumschef Andreas Flegel hat sich die Namen sofort notiert. Quelle: Steffen Brost

Nach der Wende 1989 überlebte in Eilenburg einzig die Compound-Herstellung. 2006 erwarb die Polyplast Müller Gruppe mit dem Kauf des Eilenburger Compound-Werkes die Markenrechte an Decelith und firmiert seither als Polyplast Compound Werk (PCW) am alten Standort des ECW. Heute ist Decelith Handelsname für Hart- und Weich-PVC-Mischungen, die unter anderem in der Bau-, Elektro- und Automobilindustrie eingesetzt werden.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der großen Nachfrage wird Museumsleiter Andreas Flegel noch einmal am 4. Juli um 15 Uhr in die Sonderausstellung einführen. Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl erlaubt ist, wird darum gebeten, sich telefonisch unter 03423 652222 anzumelden.

Von Steffen Brost