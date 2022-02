Delitzsch: Diakonie will Rassismus in Betrieben bekämpfen

Delitzsch/Eilenburg

Für beide gibt es viel zu tun: Dirk Lenzer hat im Dezember 2021 den Jugendmigrationsdienst übernommen, gleichzeitig hat Michael Marschall, der die Position bisher ausfüllte, das Projekt „Betriebliche Demokratiekompetenz“ gestartet. Nach etwas mehr als einem Monat im Amt erklären beide, warum der Wechsel erfolgte und was in 2022 für die beiden Angebote, die zum Diakonischen Werk Delitzsch-Eilenburg gehören, wichtig wird.

Michael Marschall war seit 2008 der Ansprechpartner für Jugendmigration im Raum Delitzsch-Eilenburg. Nach 13 Jahren sei es jedoch an der Zeit für einen Wechsel gewesen, sagt Marschall. Nun ist der 54-Jährige für den Bereich „Betriebliche Demokratiekompetenz“ zuständig.

Das Projekt, das den Namen „Vielfalt. Leben. Gemeinschaftlich Wirken“ trägt, haben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, der Deutsche Gewerkschaftsbund und 35 bundesweite Partner auf den Weg gebracht. Einer der Partner ist die Diakonie.

Der Arbeitswelt kommt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Rassismus zu, erklärt Marschall. Am Arbeitsplatz treffen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und es findet auch Bildung statt, sagt der Diplomsozialpädagoge. Durch das Projekt sollen ein gleichberechtigtes Miteinander und Respekt untereinander gefördert werden.

Demokratie an nordsächsischen Arbeitsplätzen

Es geht um Betriebe mit 5 bis 500 Mitarbeitern, vom Brunnenbauer bis zum Industriebetrieb in Nordsachsen. In den Seminaren, Workshops und Beratungsangeboten sollen unter anderem Wissen und kritisches Denken, reflektierte Selbstkenntnis, Konfliktlösungsstrategien und Kommunikationskompetenz vermittelt werden. „Im besten Fall steht im Ergebnis eine diverse Gesellschaft“, sagt Marschall.

Die freigewordene Position in der Jugendmigration übernimmt Dirk Lenzer. Nach knapp 20 Jahren Wohnungslosenhilfe in Rüsselsheim habe er sich noch einmal weiterentwickeln wollen, sagt Lenzer. Für den Diplom-Sozialpädagogen habe der Wechsel zudem noch einen ganz persönlichen Grund, sagt der 47-Jährige. In Delitzsch ist der geborene Thüringer eine ganze Ecke näher an seiner Heimat im Raum Erfurt.

Beratungen für junge Menschen mit Migrationshintergrund

Das Angebot des Jugendmigrationsdienstes richtet sich an junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren mit Migrationshintergrund. Lenzers Job ist es, ihre Interessen zu vertreten, im Kontakt mit Ämtern zu helfen und sie bei Lebens- und Ausbildungsfragen zu beraten. Sein Wirkungskreis reicht von Delitzsch bis nach Bad Düben und Eilenburg.

Seit Gründung des Jugendmigrationsdienstes hat sich das Aufgabengebiet verändert. Waren es 2008 und in den Folgejahren vermehrt Spätaussiedler, die Beratungen suchten, sind es seit 2014 vor allem Flüchtlingsfamilien und unbegleitete Minderjährige.

Der Jugendmigrationsdienst ist ab sofort in der Bismarckstraße 17c in Delitzsch zu finden. Dort finden auch Beratungen des Flüchtlingsrats Sachsen, der Kontaktstelle Wohnen und des Vereins Interkultur statt. Kontakt mit Dirk Lenzer via Telefon: 0151 1635 0622

Von Mathias Schönknecht