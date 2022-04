Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben: Busse sollen besser abgestimmt und öfter fahren

Delitzsch

Der Landkreis Nordsachsen will das Busliniennetz in der Region Schkeuditz, Delitzsch, Bad Düben, Eilenburg, Taucha zum 29. August reformieren. Darüber wurde jetzt im Kreistag informiert. Die Ziele klingen vielversprechend: Es soll kürzere Fahrzeiten in zentrale Orte geben, neue umsteigefreie Direktverbindungen. Die Anschlüsse zwischen Bus und Bahn sowie zwischen den Buslinien sollen besser werden. Engere Taktzeiten und verbesserte Anbindung von Gewerbegebieten sowie von touristischen Ziele soll die Reform ebenfalls bringen.

Mit einem Netz aus S-Bahn-Linien sowie Plus- und TaktBus-Linien werden im westlichen Teil des Landkreises alle Orte mit mehr als 1000 Einwohnern von Montag bis Freitag mindestens stündlich angebunden und alle Orte mit mehr als 500 Einwohnern mindestens zweistündlich. Buslinien werden so geplant, dass sich an den zentralen Knotenpunkten günstige Anschlüsse zur S-Bahn und zu anderen Buslinien ergeben.

Mehr Bus am Wochenende

Es soll eine Wochenend-Anbindung des Biedermeierstrands am Schladitzer See geben. Zwischen Leipzig und Bad Düben werden Busse ab Ende August an Samstagen stündlich sowie an Sonn- und Feiertagen zweistündlich unterwegs sein. Zwischen Eilenburg und Bad Düben sollen sie im Stundentakt fahren.

Kürzere Fahrzeiten

Unter anderem soll sich die Fahrzeit von Wiedemar und Radefeld nach Leipzig um bis zu 18 Minuten verkürzen. Zwischen Delitzsch und Krostitz geht es 11 Minuten, zwischen Eilenburg und Pressel, Authausen sowie Kossa um bis zu 18 Minuten schneller.

Organisation aus einer Hand

Möglich wird die Reform, weil der Linienverkehr jetzt aus einer Hand vom Landkreis-Unternehmen Nordsachsen Mobil (NoMo) organisiert wird. Vorher planten vier Unternehmen unabhängig voneinander ihre Linien. Im östlichen Teil des Landkreises fand bereits eine Netzreform mit dem Projekt „Nordsachsen bewegt“ statt. Finanziert wird das neue Liniennetz unter anderem über Mittel aus der ÖPNV-Finanzierungsverordnung Sachsen. Der Landkreis Nordsachsen erwartet 1,2 Millionen Euro pro Jahr.

Von Heike Liesaus