Delitzsch/Eilenburg

Draußen lange Schlange und drinnen Impfungen im Akkord. Die Vor-Ort-Impfaktionen des DRK erfahren aktuell großen Zuspruch. Anne Lissner, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz, der die Impfteams in Nordsachsen koordiniert, erklärt im Kurzinterview, auf was sich Interessierte jetzt einstellen müssen.

DRK: Es werden mindestens 200 Dosen pro Termin verimpft

Ist bei den anstehenden Impfterminen in Zschortau und Rackwitz, Eilenburg und Bad Düben mit langen Schlangen zu rechnen?

Vorhersagen können wir das leider nicht. Aber wir gehen davon aus, dass das Interesse weiterhin sehr groß sein wird.

Wie versucht das DRK, der Situation entgegenzuwirken?

Wir stehen aktuell mit den Städten und Gemeinden in Kontakt, um nach größeren Räumen zu suchen und Wartezeiten mit Sitzmöglichkeiten erträglicher zu machen. Für die nächsten Termine setzen wir das bereits um. In Zschortau zieht die Impfaktion in die Turnhalle um. In Eilenburg wird nicht im Landratsamt, sondern im Bürgerhaus geimpft und in Bad Düben in der Mehrzweckhalle. Das soll möglichst in anderen Kommunen ähnlich erfolgen.

Wie viele Impfdosen werden täglich verimpft?

Pro Impfteam werden täglich mindestens 200 Dosen verimpft. Im Altkreis Delitzsch übernimmt die Aufgaben der Malteser Hilfsdienst.

Lesen Sie auch

Das DRK bietet allen Interessierten Erst-, Zweit-, oder Drittimpfungen ohne Termin an. In der Regel stehen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung. Geimpft wird jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr: in der Turnhalle Zschortau, Lindenstraße 32, Donnerstag, 25. November und Freitag, 26. November. Im Bürgertreff Rackwitz, Märchenweg 2, Sonnabend, 27. November.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Bürgerhaus Eilenburg, Franz-Mehring-Straße 23, Montag, 29. November, Dienstag, 30. November, Mittwoch, 1. Dezember. In der Mehrzweckhalle Bad Düben, Kirchstraße 12, Donnerstag, 2. Dezember, Freitag, 3. Dezember, Sonnabend, 4. Dezember.

Notwendige Unterlagen: Impfausweis, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt, Anamnese, Einwilligungserklärung für mRNA- oder Vektor-Impfstoff.

Die Formulare finden Sie unter www.coronavirus.sachsen.de/downloads-9335.html, www.drksachsen.de/impfaktionen

Von Mathias Schönknecht