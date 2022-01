Benzin und Diesel sind seit Neujahr schon wieder teurer. Autofahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Die LVZ hat sich an Tankstellen in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben umgehört. Und es gibt auch einen Tipp, wann die Preise in der Regel am günstigsten sind.

An den ersten Tagen des neues Jahres war an den Tanksäulen in Nordsachsen, wie hier an der Shell-Tankstelle in der Leipziger Straße in Delitzsch, recht wenig Betrieb. Quelle: Steffen Brost