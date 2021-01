Delitzsch – Eilenburg: Drei Einbrüche und ein Unfall

Nordsachsen

Glich drei Einbrüche und einen Unfall vermeldete die Polizei am Sonntag.

Einbruch in Imbiss in Eilenburg

Unbekannte hebelten am Freitag zwischen 0 und 10 Uhr die Fensterscheibe eines Imissladens am Marktplatz in Eilenburg auf und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Anschließend öffneten sie im Imbiss die Registrierkasse und hebelten einen Zigarettenautomaten auf. Es wurden Bargeld und Zigaretten in bisher unbekannter Menge entwendet. Der Stehl- und Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Anzeige

Einbruch in eine Firma in Jesewitz

Unbekannte überstiegen in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 12.45 Uhr, die Umzäunung zum Gelände einer Firma im Jesewitzer Ortsteil Wölpern. Danach wurde das Schiebetor eines Lagers aufgebrochen und ein darin abgestellter Kfz-Anhänger sowie Elektrowerkzeug und eine Rüttelplatte entwendet. Der Stehlschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Es wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Einbruch in eine Gaststätte in Krostitz

Zwei Unbekannte drangen in der Zeit von Silvester, gegen 16.45 Uhr, bis Freitag, 11.30 Uhr, durch Aufhebeln der Türen in eine Gaststätte und einen benachbarten Sportverein in Krostitz ein. In der Gaststätte brachen sie Schränke sowie eine Kasse auf und entwendeten daraus einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag sowie einen kompletten Zigarettenautomaten. In den Vereinsräumen wurden Schränke und Behältnisse durchsucht. Sowohl Stehl- als auch Sachschaden liegen im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt.

Pkw kommt von Straße ab und fährt an Baum

Der Fahrer eines VW fuhr am Sonntag, gegen 10.50 Uhr, auf der Queringer Straße in Richtung Kyhna und kam dabei aufgrund nicht angepassten Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum. Dabei wurde die Beifahrerin (32) leicht verletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Von lvz