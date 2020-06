Bad Düben/Delitzsch/Eilenburg

Dranbleiben lohnt sich eben doch. Noch im vergangenen Jahr ging die Bad Dübener BI Menschenskinder im Kampf um Preisgelder beim Ideenwettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ für einen Mehrgenerationenspielplatz leer aus. Anlauf Nummer zwei – diesmal unter Regie der Kommune – klappte. Das Vorhaben ist eines von 247 Projekten aus dem Mitteldeutschen Revier und 313 Ideen aus der Lausitz, die die Jury jetzt ausgewählt hat. Die Freude über die 30 000 Euro ist groß. „Juhu“, jubelte Simone Gensichen. Einen innerstädtischen Spielplatz hatte sich die 2018 von ihr mitgegründete BI auf die Fahnen geschrieben. Auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ist froh, dass es diesmal geklappt hat. Mit dem Bau eines größeren Spielplatzes liebäugelt die Kommune schon lange. In welcher Form das Projekt umgesetzt wird, inwieweit weitere Mittel gebraucht werden, wird sich zeigen. Offen ist noch der Standort. Zwei sind im Gespräch, Baurecht und weitere Aspekte sind zu prüfen.

Einen mit Blick auf das benötigte Gesamtvolumen kleinen Erfolg konnte das von Guido Scholz initiierte Skaterpark-Projekt erzielen: 15 000 Euro. Noch hoffen die Bad Dübener, das sie im Förderprogramm – Nationale Projekte Städtebau berücksichtigt werden. Die Entscheidung fällt Ende Juni.

Eilenburg punktet mit Heinzelmännchen-Projekt

Ein Blick in die Preisträgerlisten zeigt rund 25 Projekte aus der Region auf. Einige Beispiele: Eilenburg punktete mit der Projektidee „Heinzelmännchen führen über den Planetenwanderweg“. Das Preisgeld beträgt 24 800 Euro. Das Projekt trägt dabei sowohl bildenden als auch Erlebnischarakter. Die Heinzelmännchen-Sage nach Goethes „Des kleinen Volkes Hochzeitsfest“ soll über den Burgberg und das Stadtzentrum hinaus bekannt gemacht und gleichzeitig der bestehende Planetenwanderweg aufgewertet werden. Die Erneuerung der Beschilderung ist mit dem Landratsamt geplant und soll zeitnah umgesetzt werden.

111 Bäume für Delitzsch und Rackwitz

Gleich zweimal konnte das Soziokulturelle Zentrum in Delitzsch abräumen. Einmal mit dem Kleinprojekt „Wer will fleißige Handwerker sehen“, wo für die Kleinen das praktische Erproben im Vordergrund steht, sowie mit „Kleine Welt ganz groß“. Am Jugendzentrum All on Sea-Youngsters soll eine naturnahe Matschanlage für Kleinkinder entstehen. Baum(t)raum – 111 Bäume für den Klimaschutz: Gemeinsam mit der Gemeinde Rackwitz erhält die Stadt Delitzsch 30 000 Euro für die Pflanzung von 111 Bäumen. Die Gehölze werden im Herbst anteilig in Delitzsch und Rackwitz gepflanzt. Delitzsch plant in erster Linie, die „grünen Lücken“ im Stadtgebiet zu füllen. „In diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum“, so Alexander Lorenz, Wirtschaftsförderer der Stadt Delitzsch und Verfasser des Antrags, über die Idee. 1909 sei das Mitteldeutsche Braunkohlerevier, zu dem Rackwitz und Delitzsch als Anrainer gehören, erstmals amtlich erwähnt worden. Durch diese Verbindungen und die nun gemeinsamen Seen sei es 111 Jahre danach auch ein Zeichen an die Umwelt, sagte Lorenz.

Tiergarten Delitzsch plant Veranstaltungsreihe für Ältere

Gemeinsam mit dem Betreiber der Cafeteria am Tiergarten in Delitzsch plant der Förderverein Tiergarten eine Veranstaltungsreihe speziell für Ältere. Fürs Evangelische Schulzentrum Delitzsch, das derzeit den Schulgarten gestaltet, gibt es Geld zum Anlegen einer „Schulgartenoase“. In Löbnitz wollen Jugendliche den noch unmöblierten Gemeinschaftsraum des neuen Sportlerheims zu einem „Ort für gemeinsame Ideen und Projekte“ machen. Der Mühlenverein Nordsachsen hat vor, ein Abenteuerspiel für Schulklassen an und in einer historischen Windmühle zu etablieren. An der Schmiede in Badrina läuft seit einem Jahr die Restaurierung. Sie soll zu einem Denkmal werden, das zum einen Geschichte lebendig hält und zum anderen einen neuen Treffpunkt bietet. Über den Ideenwettbewerb wird dort das Projekt „Schmiedebackofen am Lutherweg“ unterstützt. Ebenfalls in Badrina und ebenfalls in der in der Kategorie „ReWir-Kleinprojekte“ konnte die Beschilderung historischer Orte punkten. In diesem Fall steckt der Heimatverein dahinter.

Mediale Ausstattung für ein Musical

Eines der ReWir-Großprojekte wird in Krostitz unterstützt, wo der Musik- und Theaterförderverein Priester ansässig ist, auch wenn er seine Spielstätten in Biesen und am Ufer des Schladitzer Sees unterhält. Über den Ideenwettbewerb gibt es nun Mittel für die Mediale Ausstattung zum Musical „Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Der Landkreis Nordsachsen will den „Verlorenen Orten im Delitzscher Revier – 30 Jahre nach der Braunkohle“ nachspüren, die es in der Region um Delitzsch und Rackwitz einstmals gab.

Weitere Projekte Sprottaer Heimatverein – Gestaltung Grünfläche vor Kita; Sandra Merkel – Ort für gemeinsame Ideen Löbnitz; Naturpark-Verein – Kleine Biber ganz groß (Broschüre), Die Energiewende – ErFahren.Verstehen.Machen, Erstellung eines Panoramas für den Naturpark; Britt Jährmann – Rekultuvierung Sportplatz Sprotta; Claudia Lange – Neubau Spielplatz Mörtitz; Carena Hohlweg – Fertigstellung Treffpunkt für Jung und Alt in Behlitz; Eva Patzak – Gemeinsames Gestalten eines attraktiven Begegnungsplatzes in Wildschütz; Diana Möglich – Mehrgenerations- und Gästetreffpunkt Rasthütten Wölpern; LPV – Naturerlebnisplatz Schenkenberger Park; KGV Freundschaft Rödgen – Nachhaltigkeit im Kleingartenverein; BI Menschenskinder – Surfy- Balanciergerät, Kay Kunath – Wir gemeinsam für unser Dorf Krippehna; LPV – Dorfmitte Kossa; Chris Daiser – Eilenburger Lauschtour; Notenspur e.V. – Hausmusik geht ins Revier; Badrina-Scholitzer Heimatverein – Beschilderung historischer Orte in Badrina ; Gemeinde Zschepplin – Wasserzufuhr zum Schenkteich in Naundorf

