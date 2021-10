Delitzsch/Eilenburg: Nur Genesene und Geimpfte? Das sagen Wirte und Veranstalter

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene verspricht die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats und übergibt die Verantwortung für die sogenannte 2G-Option damit allerdings an die Gastronomen und Veranstalter. Maskenpflicht und Mindestabstände für ein rein geimpftes oder genesenes Publikum fallen zu lassen, nutzen diese im Landkreis allerdings bislang selten: „Wir verzeichnen zahlreiche Anfragen bezüglich von Hygienekonzepten, davon eine Anzahl auch zur Anwendbarkeit des 2G-Modells. Allerdings entscheiden sich viele im Endeffekt dagegen“, antwortet Peter Stracke, Sprecher des Landratsamts Nordsachsen, auf LVZ-Nachfrage.

Stand letzter Woche hatten nur zwei Unternehmer, so Stracke, ein 2G-Modell beim Gesundheitsamt angemeldet – für eine Diskothek und eine Betriebsfeier. Warum ist das so? Die Umfrage unter Betroffenen ergibt: Oft ist es der Wunsch, keinen ausschließen zu wollen, manchmal fehlt in der Abfolge immer neuer Regelungen mittlerweile auch schlicht der Überblick.

„Will keinen ausschließen“

„Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht“, sagt Jens Fahr, Betreiber der Altstadtkneipe No. 2 in Delitzsch, warum er Veranstaltungen nicht auf 2G beschränke. „Dadurch, dass wir derzeit nur die Nachverfolgung registrieren müssen bei den derzeitigen Inzidenzen, sehe ich da keine Veranlassung.“ Auf Sonderregelungen wolle er, solange es gehe, nicht zurückgreifen. „Letztlich schließt man Leute aus, und das will man als Gastronom ja nicht“, begründet er das. „Das wäre das Gleiche, als wenn man sagt: ,Ich nehme nur Über-60-Jährige oder Unter-30-Jährige als Gäste – und das ist nicht Sinn und Zweck einer gastronomischen Einrichtung.“

„Noch nicht damit befasst“

„Ich habe mich damit, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht beschäftigt“, bekennt Rico Eichler von der Schloßwache in Delitzsch, bei den stetig wechselnden Regeln falle es ihm mittlerweile schwer, den Überblick zu behalten. Derzeit gelten bei ihm Mundschutz, Abstandsregeln und die Kontaktnachverfolgung. Wenn es strikt nach Regeln gehen sollte, setze er allerdings auf 3G statt der 2G-Option: „Weil ich mein Haus nicht irgendwelchen Leuten verwehre, die sich nicht impfen lassen wollen. Bei mir hat jeder Zutritt. Wenn jemand sich nicht gegen Grippe impfen lassen will, lass ich ihn auch nicht draußen stehen“, sagt er. „Die ganzen jungen Leute sind zum größten Teil noch gar nicht geimpft“, begründet er das. Sein Haus lebe nicht davon, dass Pärchen ausgingen und à la carte bestellt werde, sondern von vielen Familienfeiern. „Das heißt, da sind auch Kinder dabei. Die Eltern oder Großeltern werden die nicht zu Hause lassen.“ Diese Altersgruppe bis Anfang 20, die sich nicht impfen lassen kann oder konnte, wolle er nicht ausschließen.

Lesen Sie auch:

Veranstalter kann entscheiden

„Solange die Inzidenzlage in Sachsen und im Landkreis Nordsachsen es nicht vorschreibt, werden wir die 2G-Regel zunächst nicht aktiv von unserem Unternehmen aus umsetzen. Wir bieten aber jedem Veranstalter an, dies für seine Veranstaltung selbst zu entscheiden“, erklärt Susann Schmieder, Bereichsleiterin Marketing im Bad Dübener Heide Spa, wie dort aktuell verfahren wird. Zudem habe bis Dienstag auch die 3G-Regel noch nicht gegriffen, diese wolle man nun „konsequent zur Umsetzung bringen“.

„Mit Masken tanzen ist Blödsinn“

Es sei unterschiedlich, sagt Ralph Weitzel, Leiter des Eilenburger Bürgerhauses. „Wir haben Veranstaltungen, die wir nur unter 3G machen können.“ Kabarett und Kulturveranstaltungen versuche man, unter dieser Maßgabe anzubieten. Bei anderen wie einer Ü-30-Feier habe das wenig Sinn. „Aussperren wollen wir mit Sicherheit keinen“, sagt er, aber mit Masken zu tanzen sei Blödsinn, weshalb dort 2G geboten sei. Wie das angenommen werde, sei noch offen, allerdings rechne er damit, dass die ab dieser Woche nur noch kostenpflichtig angebotenen Tests das Hin und Her zwischen 2G und 3G ohnehin bereinigen werden. „Wer bezahlt denn einen Test für 20, 30 Euro, um dann für sechs Euro tanzen zu gehen? Da hat man doch automatisch eine 2G-Variante.“

„Nehmen Mehraufwand in Kauf“

Klar gegen diese entscheidet sich derzeit noch der Eilenburger Musikverein: „Nein, das machen wir nicht“, erklärt Gabriele Hammermann, was für die Eilenburger Stunde der Musik derzeit gilt. „Wir machen 3G, sodass wir den anderen auch die Chance geben, daran teilzunehmen.“ Stattdessen nehme man den Mehraufwand wie das Vorabanmelden per Telefon, größere Abstände und Mundschutz vor dem Konzert in Kauf. „Wer nicht geimpft ist, muss eben tagesaktuell einen Test bringen.“

3G-Regel gilt ab Mittwoch

Den Druck auf diese könnten die Kosten für Tests ab dieser Woche erhöhen. Zudem tritt im Landkreis Nordsachsen ab Mittwoch vielerorts die 3G-Regel generell in Kraft. Wer etwa einen Konzertbesuch am Wochenende geplant hat, wie beispielsweise das Konzert mit Orgel und Mundharmonika am Sonnabend ab 19 Uhr in der Marienkirche in Eilenburg, muss sich entsprechend als geimpft, genesen oder (kostenpflichtig) getestet ausweisen können.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz dieser Verschärfung sind Veranstaltungen unter dem 2G-Modell weiterhin möglich. Sobald die Überlastungsstufe aufgrund der Hospitalisierungsquote und Bettenbelegung in den Krankenhäusern erreicht sein sollte, wäre 2G keine Option mehr, sondern Pflicht: Ein Impf- oder Genesenennachweis wäre dann die Voraussetzung, um bestimmte Einrichtungen überhaupt noch betreten zu können. So besagt es die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung, die noch bis zum 20. Oktober 2021 gilt. „Welche Regeln dann folgen, ist im Moment nicht bekannt“, erklärt Peter Stracke vom Landratsamt.

Von Manuel Niemann