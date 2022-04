Delitzsch, Eilenburg, Rackwitz und Jesewitz wählen – das sind die Kandidaten

Delitzsch/Eilenburg/Jesewitz/Rackwitz

Die Herren werden das Rennen unter sich ausmachen. Seit Donnerstagabend steht fest: In den vier Kommunen der Region, die dieses Jahr einen neuen Bürgermeister oder Oberbürgermeister wählen, gehen ausschließlich Männer an den Start. Frauen haben im Superwahljahr keine Bewerbung abgegeben. Mit vier Kandidaten gibt es in Delitzsch, wo der erste Urnengang am 29. Mai ansteht, die meisten Bewerber. In Eilenburg und Rackwitz sind es zwei, in Jesewitz nur einer. Der erste Wahltermin hier ist der 12. Juni.

Delitzsch

In Delitzsch treten der Amtsinhaber Manfred Wilde, Uwe Bernhardt, Jens Müller und Hagen Grell an. Wilde (Jahrgang 1962) ist parteilos und bereits seit 2008 OBM, aktuell ist er in der zweiten Amtszeit und strebt die dritte an.

Als Herausforderer hat Freie Wähler-Vorsitzender Uwe Bernhardt (Jahrgang 1963) seine Kandidatur bereits früh bekannt gemacht, der Delitzscher hat jahrzehntelange Verwaltungserfahrung und leitet aktuell das Leipziger Standesamt.

Der staatlich anerkannte Erzieher und Unternehmer Jens Müller (Jahrgang 1979) wird von einem Bündnis von SPD, Linken und Grünen unterstützt.

Der vierte im Wahlkampf ist Hagen Grell (Jahrgang 1983), der erst noch Unterstützerunterschriften sammeln musste. Er tritt für die Initiative „Gemeinsam für Delitzsch“ an. Grell ist Informatiker, Unternehmer und gilt als rechter Aktivist.

Die wohl spannendste Wahl: In Delitzsch treten der Amtsinhaber Manfred Wilde, Uwe Bernhardt, Jens Müller und Hagen Grell an (von links oben nach rechts unten). Quelle: Christoph Ruhrmann, Danny Strauß, Gemeinsam für Delitzsch

Eilenburg

Ralf Scheler (parteilos) gegen Mathias Teuber (SPD), Amtsinhaber gegen Herausforderer – so lautet das Duell in der Muldestadt. Für Scheler wäre es die zweite Amtszeit. Vieles ist getan, aber noch lange nicht genug, hat sich der 58-Jährige auf die Fahne geschrieben und benennt beispielsweise Ziele wie den neuen Hort für die Belian-Schule, die Wiederbelebung des alten ECW-Gebäudes und die sinnvolle Nutzung des Amtshauses.

Ins Rathaus will aber auch Mathias Teuber. Der 41-Jährige betreibt mit seiner Frau die Tierpark-Gaststätte, ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Mitglied im SPD-Kreisvorstand. Im Januar machte er seine Ambitionen öffentlich. Eilenburg liege ihm sehr am Herzen. „Seit 2019 versuche ich, als Stadtrat die Interessen der Einwohner in die Arbeit der Verwaltung einfließen zu lassen“, so der zweifache Familienvater.

Ralf Scheler (links) gegen Mathias Teuber, Amtsinhaber gegen Herausforderer – so lautet das Duell in Eilenburg. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg/SPD

Rackwitz

In Rackwitz kommt es ebenfalls zum Duell: In der Gemeinde vor den Toren Leipzigs treten der 34-jährige Amtsinhaber Steffen Schwalbe (parteilos) und Herausforderer Konstantin Preissler gegeneinander an. Preissler ist stellvertretender SPD-Ortsvereinsvorsitzender und Architekt. Der 38-Jährige wird durch ein Bündnis aus SPD, Linken und Grünen unterstützt. Schwalbe erhält Rückendeckung von der CDU.

Die Kandidaten in Rackwitz: Amtsinhaber Steffen Schwalbe (links) und Herausforderer Konstantin Preissler. Quelle: Wolfgang Sens/Bastian Raabe

Jesewitz

Amtsinhaber Ralf Tauchnitz (Freie Wählervereinigung Liemehna) will in Jesewitz weitermachen. Ende Januar gab der Liemehnaer, der sich seit 1990 in der Kommunalpolitik engagiert und seit 2008 ehrenamtlicher Orts-Chef ist, bekannt, dass er erneut antreten wird. Einen Gegenkandidaten hat der 65-Jährige nicht. Als wichtigstes Projekt hat Tauchnitz, der im Februar seine Firma Tauchnitz Werkstatt-Technik an seinen Sohn übergeben hat, den Kindercampus auf dem Zettel.

Ralf Tauchnitz ist Bürgermeister in der Gemeinde Jesewitz – und will es bleiben. Quelle: Nico Fliegner

Dieses Jahr sind die Kommunalwahlen in Sachsen so spannend wie noch nie: 2022 werden etwa die Hälfte aller Bürgermeister und dazu fast alle Landräte neu gewählt. Den Auftakt für die Kommunalwahlen machte schon am 9. Januar das mittelsächsische Hartmannsdorf. Das Gros der Abstimmungen konzentriert sich allerdings auf zwei Termine: 12. Juni und, wenn ein zweiter Wahlgang erforderlich sein sollte, 3. Juli.

Von Kathrin Kabelitz, Christine Jacob und Bastian Raabe