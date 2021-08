Delitzsch/Eilenburg

In Eilenburg wird am 10. August an einem Mehrfamilienhaus ein nationalsozialistisches Symbol angebracht. Am selben Tag sprühen ebenfalls unbekannte Täter auf den Radweg zwischen Wedelwitz und Eilenburg nationalsozialistische Symbole und Schriftzüge. Einige Monate zuvor beschädigen Unbekannte mindestens 24 Fahrzeuge in einem Wohngebiet im Delitzscher Norden. Dabei zerkratzen sie den Lack, bei sieben Fahrzeugen ritzen sie Hakenkreuze ein.

Bereits im November des Vorjahres hatten Unbekannte in eine Holztür der evangelischen Kirche im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz ein Hakenkreuz und eine SS-Rune eingebrannt. Wenige Tage später beschmierten ebenfalls unbekannte Täter in Eilenburg fünf Stolpersteine mit roter Farbe. Das sind nur einige Meldungen der Polizeidirektion Leipzig aus den zurückliegenden Monaten. Auffällig häufig werden dabei Taten im Zusammenhang mit dem Verwenden und Anbringen verfassungswidriger Symbole aufgeführt. Wie kommt es zu dieser Häufung?

Entwicklung in Wellen

Johannes Kiess spricht zunächst einmal von Wellen. Der Demokratieforscher vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig umschreibt damit das immer wiederkehrende Aufkommen des Rechtsextremen. Dieses sei nie wirklich verschwunden, sondern werde nur stärker, wenn es gesellschaftliche Ereignisse zulassen und neue Personen hervortreten, die andere mitziehen. „Ich sehe in diesem Bereich aktuell eine neue Dynamik“, sagt Kiess.

Vor allem in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen und der Region Delitzsch-Eilenburg seien aktuell vermehrt derartige Erscheinungen festzustellen, sagt der Forscher. „Auch das Projekt ‚Chronik L.E.‘ dokumentiert rassistisch motivierte Taten und bestätigt das häufige Auftreten“, sagt Kiess.

Wichtig für das Auftürmen neuer Wellen sei, dass ein Eventcharakter eintrete, erklärt Kiess. Das können beispielsweise Konzerte sein oder eben das Verwenden verfassungswidriger Symbole. Diese stammen vornehmlich von jungen Menschen, die den Reiz des Verbotenen suchen. „Neo-Nazis der älteren Generation machen so etwas nicht mehr“, sagt Kiess. Wichtig sei dabei, dass die Aktionen das Potenzial haben, die vermeintlichen Feinde sowie die Mehrheitsgesellschaft zu provozieren, sagt der Extremismusforscher.

Demokratieforscher: Entschiedenes Entgegentreten nötig

Diese Mechanismen sind nicht neu und werden von der rechten Szene seit vielen Jahrzehnten verwendet. Dahinter stecke das Konzept der Raumgewinnung. Ein Teil davon sei etwa das Anbringen von Hakenkreuzen oder das Beschmieren von Stolpersteinen. Dahinter stehe der ideologische Gedanke, das Gedenken zu stören. Die nächsten Schritte seien dann Demos und Versammlungen im öffentlichen Raum. „Es geht um Präsenz“, sagt Kiess.

Das beste Mittel, dem entgegenzutreten, sei, die Straftaten scharf zu verurteilen, Symbole und Schriftzüge umgehend zu entfernen und deren Verursacher schnell ausfindig zu machen und zu bestrafen, sagt Kiess. Andernfalls könne der Eindruck unter den Tätern entstehen, dass ihr Tun von der Öffentlichkeit hingenommen und akzeptiert wird. Dabei komme es gerade auf die symbolische Wirkung an. Die Mehrheit der Gesellschaft müsse sich gegen die Aktionen stellen. Politiker seien besonders gefragt, sagt Kiess. Sonst gehe das Konzept der Raumgewinnung auf.

