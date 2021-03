Delitzsch und Eilenburg sorgen sich um ihre Schulbezirke

Delitzsch/Eilenburg

Für die Stadtverwaltungen Delitzsch und Eilenburg – so wie für viele andere Kommunen auch – war es eine Hiobsbotschaft. Das Kultusministerium stimmt dem Schulnetzplan so nicht zu, will eine Reduzierung der Schulbezirke. Das könnte aus kommunaler Sicht gravierende Folgen haben.

Schulnetzplan nicht genehmigt

Das Landratsamt Nordsachsen – Schulnetzpläne sind Beschlusssache des Kreistages – hatte vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus unter anderem wegen der derzeit bestehenden Grundschulbezirke in der Stadt Delitzsch keine Genehmigung für den Schulnetzplan erhalten. „Die Planaussagen zu den Grundschulstandorten Delitzsch und Eilenburg wurden mit Bescheid vom 30. November 2020 nicht genehmigt und sind rechtskonform zu überarbeiten“, heißt es dazu auf LVZ-Anfrage aus dem Kultusministerium. Offen gelassen wird dabei noch, wie und ab wann die Veränderung der Grundschulbezirke überhaupt greifen soll.

Sparsamkeit als Hintergrund?

Beispiel Delitzsch: Hier soll es statt drei einzelnen Grundschulbezirken künftig nur noch einen gemischten geben. Momentan gibt es eine Zuweisung von Straßen als Einzugsgebiete für die Diesterweg-Grundschule, die Grundschule Ost und die Grundschule am Rosenweg. Beweg- und Hintergrund des Kultusministeriums so etwas wegzulassen, ist wohl Sparsamkeit: „Die Bildung eines gemeinsamen Schulbezirks ist eine Möglichkeit, sowohl sächliche als auch personelle Ressourcen des Freistaates wie auch des Schulträgers effizienter einzusetzen“, heißt es weiter. Und auch sowohl in Eilenburg als auch in Oschatz bieten die aktuellen Schulbezirksfestlegungen aus Sicht des Ministeriums „Optimierungspotenzial“.

Während Oschatz dem laut Aussage des Ministeriums bald nachkommen wird, hat die Stadt Delitzsch in Abstimmung mit der Stadt Eilenburg ein Schreiben an den Kultusminister gesandt mit der Bitte, „dass er die Rechtsauffassung seines Ministeriums vor allem im Hinblick auf das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung überprüfen möge“, wie die Stadtverwaltung Delitzsch mitteilt.

Sorge der Schulleitungen

Die beiden Städte sehen natürlich nicht nur einen Eingriff in ihre Selbstbestimmtheit, sie fürchten auch, dass die eine Schule überlaufen sein könnte und eine andere dafür kaum gefragt. Nur ein Bezirk statt mehrerer mit Zuordnung würde den Eltern die Freiheit einräumen, eine Grundschule auszuwählen. Gegen diese Variante sprachen sich allerdings schon in der Vergangenheit die Schulleiter aus, denn sie müssten dann Auswahlverfahren treffen. Aus Sicht des Kultus kein großes Problem: „Das Landesamt für Schule Bildung – Standort Leipzig würde bei Bedarf die Schulleitungen bei einer sachgerechten Schuljahresvorbereitung unterstützen. In mehreren Städten des Freistaates gibt es jahrzehntelange gute Erfahrungen mit der Führung eines gemeinsamen Schulbezirkes“, so eine Sprecherin.

Ein großer gemischter statt drei einzelner Schulbezirke – ob Delitzsch oder Eilenburg – birgt aus Sicht der Kommunen aber auch „Gefahren“ wie längere Schulwege und damit verbundener Risiken. Zudem, so argumentiert auch die Linken-Fraktion im Kreistag, geht es dem Ministerium wohl nur um Einsparung von Klassen, Lehrpersonal und gegebenenfalls Räumlichkeiten. Im schlimmsten Falle bliebe den Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen der Klageweg.

