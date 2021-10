Delitzscher Land: So funktioniert die „Landinventur“

Hohenroda

„Es reicht Pi mal Daumen“, sagt Sebastian Bohnet vom Verein Delitzscher Land. Da stecken Bärbel Westphal und Brigitte Brandt bereits tief in der Diskussion, wie viele historische Wohngebäude es in ihrem Dorf aktuell noch gibt, die vor 1945 erbaut wurden. Straßenzug um Straßenzug und Namen für Namen gehen die beiden Frauen ihren Ort durch. Es soll schon möglichst genau sein. Bohnet sitzt ihnen geduldig gegenüber.

Landinventur-Macher: „Das Interesse ist da“

Der Verein Delitzscher Land führt in diesen Tag eine „Landinventur“ durch. Es ist der erste Versuch in der Region, einen möglichst kompletten Überblick zu bekommen, welche Häusertypen es gibt, welche Gewerbe und Vereine, wie viele Einwohner in den Dörfern leben, was alles verschwunden, aber auch was noch da ist. Es ist eine Initiative ohne behördlichen Einfluss. Im besten Fall soll es am Ende Angaben zu allen 107 Ortsteilen der zehn Kommunen im Delitzscher Land, das von Wiedemar bis nach Zschepplin reicht, geben.

„Das Interesse ist da“, sagt Bohnet. Bei der ersten Station in Löbnitz haben sich vier Einwohner beteiligt. So auch Dienstagabend in Hohenroda. Darunter sind Bärbel Westphal (65) und Brigitte Brandt (66). Die beiden wurden in Badrina geboren und leben seither in dem Schönwölkauer Ortsteil. „Wir sind daran interessiert, dass das Dorf nicht einschläft“, begründet Westphal ihre Teilnahme an der Landinventur. Und wenn es schon einmal so etwas gibt, möchten sich die beiden Frauen, die als einzige in allen drei Badrinaer Vereinen sind, wie sie sagen, daran beteiligen.

Im Löbnitzer Ortsteil Sausedlitz sind die Inventare auf zwei Quellen gestoßen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Eine Teilnehmerin war in den 80er-Jahren weggezogen, weil das Dorf dem Tagebau weichen sollte und kehrte später wieder zurück, berichtet Bohnet. Ein teilnehmendes Paar sei erst nach dieser Zeit nach Sausedlitz gezogen und habe ganz andere Eindrücke geschildert, sagt der Vertreter des Delitzscher Landes. „Diese unterschiedlichen Blickwinkel sind interessant für uns“, sagt Bohnet. Denn am Ende ergeben die unterschiedlichen Angaben ein gemeinsames Bild und verifizieren sich gegenseitig.

Wenn die beiden Frauen gedanklich bis zu 30 Jahre zurückschauen und aufzählen, wer fort- und wer zugezogen ist, wer geboren wurde und wer gestorben ist und wie sich Badrina verändert hat. Dann fallen über die 80er-Jahre auch Sätze wie: „Das Dorf war das Dorf". Zuzüge habe es zu dieser Zeit höchstens durch Heirat gegeben. Aktuell sehe das anders aus. Es werden Grundstücke zum Hausbau gesucht, berichten Westphal und Brandt.

Angebot für weitere Termine vor Ort

Seit Dienstag sind die Vertreter des Delitzscher Landes und des Thünen-Instituts für Regionalentwicklung, das die Erhebung mit durchgeführt, zur Inventurwoche unterwegs. An diesem Samstag ist das Landinventur-Team noch einmal von 12 bis 16 Uhr in der Alten Pfarre in Lissa und von 17 bis 21 Uhr in der Bibliothek Radefeld. Danach ist die Teilnahme via Internet möglich. Es gibt aber auch das Angebot, noch einmal vor Ort zu kommen, beispielsweise in Vereine, sagt Bohnet.

Aktion soll im März abgeschlossen sein

Im Januar 2022 sollen die Ergebnisse dann präsentiert und diskutiert werden. Im März soll die erste „Landinventur“ abgeschlossen, sollen die Ergebnisse zusammengefasst, visuell und kartografisch aufbereitet werden. Der Verein Delitzscher Land ist Träger der gleichnamigen Leader-Region Delitzscher Land. Er hat die Landinventur initiiert.

Die Dateneingabe erfolgt über www.landinventur.de. Dort kann man sich auch alle erhobenen Dörfer auf einer interaktiven Landkarte ansehen und eigene Auswertungen vornehmen.

Von Mathias Schönknecht