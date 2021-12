Delitzsch

Wie viele Menschen wohnen im Dorf. Da hilft heute durchaus mal die Internet-Suche weiter. Aber wie viele Grundstücke gibt es im Ort, wie groß sind sie? Wo gibt es Bushaltestellen? Wo gibt es Läden? Wer bei der Landinventur in der Förderregion Delitzscher Land mitmacht, lernt sein Dorf auf andere Weise kennen. Doch ein paar Tage nach dem Selbsttest fällt ein: Im Dorf gibt es nicht nur einige alte Höfe und viele Neuansiedlungen, sondern auch noch die Kleingartenanlage.

Zum Glück geht es bei der Landinventur nicht in erster Linie um Vollständigkeit, die Dateneingabe muss nicht komplett sein. Die Wahrnehmung der Dorfbewohner steht im Vordergrund. Die Infos sollen ausdrücklich nicht in den Gemeindeverwaltungen erfragt werden.

Immerhin sind bisher auf diese Weise 70 der 107 Orte im Gebiet des Delitzscher Lands erfasst. Zum Gebiet gehören die Ortsteile von Delitzsch sowie Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Rackwitz, Schkeuditz, Schönwölkau, Taucha, Wiedemar und Zschepplin. „Mit der bisherigen Beteiligung sind wir zufrieden bis überwältigt. Wir hatten am Anfang gesagt, dass die Hälfte ein gutes Ergebnis ist. Wir hätten nicht mit so großer Resonanz gerechnet“, fasst Sebastian Bohnet vom Delitzscher Land zusammen.

Mal mehr, mal weniger Zeit

Mancher konnte ins Detail gehen und verbrachte mehrere Stunden mit den Eingaben, andere konnten weniger Zeit investieren. Mancher wurde vom Ehrgeiz gepackt, die Orte in die Listen zu bringen. Mancher Bürgermeister war auch erstaunt, zu erfahren, dass er in seiner Gemeinde den ein oder anderen Gewerbetreibenden doch noch nicht kannte. Die Daten wurden nicht allein auf der Landinventur-Plattform erfasst, sondern es gab auch „Sprechstunden“ vor Ort. Wo besser nachgefragt werden konnte. Ein Aha-Moment: „Der Friedhof wurde als sozialer Ort genannt. Das war überraschend. Aber am Ende ist es so“, erinnert Bohnet.

Wer sich mit dem Zusammenstellen der Daten befasst, mache sich oft unwillkürlich Gedanken: Was fehlt? Was können wir beitragen? „Es kam natürlich vieles zutage, was es einmal in den Dörfern gab und nicht mehr ist“, stellt Bohnet fest. Doch es kommt auch Neues hinzu. Es wird daran gedacht, die Erfassung weiterlaufen zu lassen, weil die Ortschaften sich gerade in diesen Jahren rasant entwickeln.

Workshop im Januar geplant

Die Erfassung wurde im November schon einmal abgeschlossen, um mit den bisher eingegebenen Daten zu arbeiten, sie auszuwerten. Aber die Plattform ist weiter für Einträge offen. Wer in diesen besinnlichen Tagen Lust hat, kann für Vervollständigung sorgen. Anfang des kommenden Jahres soll es nochmal einen Workshop zur Auswertung geben.

Das Thünen-Institut, das die Umfrage entwickelte, hatte die Landinventur vorher in Mecklenburg ausprobiert. „So war auch spannend, welche Mentalitätsunterschiede erkennbar werden. Es ist vergleichbar mit Wikipedia – ein Tool, wo jeder reinschreiben kann, was auch ab und an korrigiert werden muss“, so Sebastian Bohnet. „Es geht am Ende um die große Frage: Wie wird die Region in der Region wahrgenommen.“

Von Heike Liesaus