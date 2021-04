Hohenprießnitz

Der Feuerwehreinsatz im Dezember 2020 in den Wohnblöcken Noitzscher Straße in Hohenprießnitz kann der Gemeinde noch teuer zu stehen kommen. Wie Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) informierte, hat die Feuerwehr Delitzsch der Gemeinde für den damaligen Gefahrguteinsatz einen Betrag in vierstelliger Höhe in Rechnung gestellt.

Anhörung erfolgt noch

„Wir haben jetzt zwar erst einmal einen aufschiebenden Anhörungstermin, aber die Rechnung schwebt noch als Damoklesschwert über der Gemeinde.“ Denn dass sich die Gemeinde dann ihrerseits von dem Verursacher das Geld zurückholen kann, hält Kay Kunath für eher unwahrscheinlich.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiße Unbekannte

In der Nacht zum Freitag, dem 18. Dezember, war gegen Mitternacht eine damals unbekannte, aber inzwischen ermittelte Person in eine Neubauwohnung eingedrungen. Sie hatte dort eine merkwürdig riechende Flüssigkeit verteilt, die später als altes ätzendes Reinigungsmittel bestimmt worden war. Ein Bewohner hatte in der Folge über Halsschmerzen geklagt, musste behandelt werden und zwischenzeitlich ausziehen. Für die Nachbarn bestand zu keiner Zeit Gefahr.

Von Ilka Fischer