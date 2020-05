Demo vor dem Eilenburger Rathaus

Eilenburg

Vor dem Rathaus in Eilenburg haben am Montagabend etwa 30 Menschen bei einem Stadtspaziergang gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Die Demonstration ist vom AfD-Kreisverband beim Landratsamt angemeldet und von der Behörde genehmigt worden.

Wirbel um Foto

Dabei haben die Teilnehmer auf das Tragen eines Mundschutzes und das Einhalten des geltenden Abstandsgebotes verzichtet, wie auf einem Privat-Foto zu erkennen ist. Doch das Bild soll nach Angaben des Landratsamtes nicht die Versammlung an sich zeigen, sondern den Zeitraum davor. Die Versammlung habe vielmehr rechts des abgebildeten Absperrbandes stattgefunden. Den weiteren Angaben zufolge hätten sich die Teilnehmer „an die versammlungsrechtlichen und hygienerechtlichen Auflagen“ wie Mund-Nasen-Abdeckung und Abstandsregelungen gehalten, so die Behörde. Sie erklärt: „Auf der linken Seite dieser Begrenzung befinden sich Bürger, die entweder Zugang zur Versammlung wollten oder lediglich Zuschauer waren. Zu diesem Zeitpunkt konnten keine Verstöße gegen die versammlungsrechtlichen Auflagen geahndet werden. Die Versammlung begann erst später.“

Befürworter und Gegner

Die Demonstration, die friedlich verlief, fand in den sozialen Netzwerken Befürworter und Gegner gleichermaßen. Der Eilenburger SPD-Stadtrat Mathias Teuber kritisierte bei Facebook den Aufritt: „Auf dem Markt ist wieder Politiktheater – als Hauptdarsteller die AfD.“

Weitere Demo geplant

In einem weiteren Eintrag heißt es, dass es jetzt jeden Montag einen Spaziergang unter der Überschrift „Gemeinsam für Freiheit und Grundrechte“ in der Stadt geben soll. Tatsächlich ist für kommenden Montag ein erneuter Aufzug der AfD in Eilenburg angemeldet worden.

In Sachsen haben am Montag Hunderte Menschen an verschiedenen Orten gegen die geltenden Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie protestiert.

Von Nico Fliegner