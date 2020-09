Denkmaltag: Diese Denkmale sind am Sonntag im Landkreis Nordsachsen geöffnet

Nordsachsen

Trotz Corona: Am Sonntag findet wieder der Tag des offenen Denkmals statt – und auch im Landkreis Nordsachsen gibt es dann so einiges zu sehen, darunter manches, was sonst verschlossen bleibt. Hier eine Auswahl:

Am Sonntag ist im Barockschloss Delitzsch der Eintritt frei.. Quelle: Wolfgang Sens

Das Museum im Delitzscher Barockschloss öffnet am Tag des offenen Denkmals wie gewohnt von 10 bis 17 Uhr, aber bei freiem Eintritt. Gezeigt werden die repräsentativ ausgestatteten Herzoginnen-Gemächer, die stadthistorische Ausstellung und die aktuelle Sonderschau „120 – historische Objekte erzählen Museumsgeschichte“.

Das Deutsche Genossenschaftsmuseum in Delitzsch beteiligt sich ebenfalls am Denkmalstag. Außer der Reihe öffnet es am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. In der Kreuzgasse 10 bietet sich damit die Gelegenheit, das Museum kennenzulernen. So kann auch die im Erdgeschoss umgearbeitete Dauerausstellung besichtigt werden. Der leitende Kurator führt auch gern einzeln oder in kleinen Gruppen durch die Sonderausstellung.

Am Tag des Denkmals gibt es auch einen Tag der offenen Laurentius-Kirche in Krostitz. Ab 10.30 Uhr ist zum Auftakt der Gottesdienst mit Landesbischof Friedrich Kramer geplant. Eine Ausstellung mit Kunst aus Klöppelspitze von Edelgart Sängerlaub wird gezeigt. Die Krostitzerin will sich zudem im Gemeindehaus nebenan mit einigen Frauen zum Klöppeln treffen. Um 13 und 14 Uhr starten Führungen durch die Kirche. Um 16 Uhr beginnt ein Konzert mit den Parforcehorn-Bläsern aus Taucha.

Die Inneneinrichtung in der Badrinaer Schmiede erzählt von der Zeit um 1900. Quelle: Christine Jacob

Die Schmiede im Schönwölkauer Ortsteil Badrina, Leipziger Straße 8a, ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dort wird unter dem Motto „Arbeiten und Leben unter einem Dach“ die Schmiede so gezeigt, wie sie der letzte Meister verlassen hat.

Der Eilenburger Burgverein öffnet und betreut am Sonntag von 10 bis 17 Uhr den Mauer- und Sorbenturm, das Torhaus und die Schlosskeller auf dem Eilenburger Burgberggelände. Zusätzlich findet 11 und 15 Uhr eine Führung über den Schlossberg statt. Im Torhaus und Sorbenturm sind Bilder des Hobbymalers Peter Beyer zu betrachten. Außerdem lohnt ein Rundgang über das Burgareal immer, denn man kann nicht nur schöne Ausblicke genießen, auch der Kräutergarten und die nachgebauten Fundamente des Burgfriedes sind sehenswert. Interessant für Kinder sind der „Lauschberg“ und die „Erbsenschütte“. Besichtigungen und Führungen sind kostenfrei.

Der Geschichts- und Museumsverein öffnet von 10 bis 17 Uhr die Pforten des Eilenburger Wasserturmsfür Interessierte. Der Turm wurde 1915/16 auf dem Gelände der Fabrik des Industriellen Ernst Mey gebaut. Er ist eines der Wahrzeichen der Stadt Eilenburg und bereits von Weitem sichtbar. Von der Aussichtsplattform aus ist ein Blick auf die Altstadt, weit in die Auenlandschaft und die weitere Umgebung möglich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Nikolaikirche in Eilenburg Quelle: Wolfgang Sens

Auch die Marienkirche sowie die Nikolaikirche in Eilenburg haben von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Name der Marienkirche ist älter als die Stadt Eilenburg, denn er bezeichnete ein Gotteshaus St. Marien auf dem Berg vor dem Burgward „Ilburg“, was Lehmburg bedeutete. Hervorzuheben ist die zur Jahrtausendwende sanierte Geißler-Orgel aus dem Jahr 1863. Die Nikolaikirche gehört zu den ältesten Kirchenstandorten der Umgebung. Sie ist heute das älteste Bauwerk des Stadtzentrums von Eilenburg. Besichtigungen sind kostenfrei.

Die Schauwerkstätten des Vereins Museumsdorf Dübener Heide in der Obermühle in Bad Düben laden zu Schauvorführungen ein. Quelle: Steffen Brost

Wie lässt sich aus Schafswolle Garn spinnen? Wie stellt man Seife per Hand her? Was macht eigentlich ein Splittmacher? Antworten auf Fragen wie diese finden Besucher in den Schauwerkstätten an der Bad Dübener Obermühle. In den verschiedenen Räumen kann historisches Handwerk auch ab und an live erlebt werden – das nächste Mal am Sonntag. So lädt die Druckerei ein, dreht sich das Spinnrad, ist zu erleben, wie aus Weide ein Korb geflochten wird. Für Kinder gibt es Mitmachangebote. Helfer des gastgebenden Vereins Museumsdorf Dübener Heide bereiten eine kleine Getränkeversorgung sowie Fettschnitten vor, mit deren Verkauf die Betriebskosten finanziert werden. Ab 14 Uhr spielt die Bad Dübener Band Heimspiel, zudem ist das Mühlencafé geöffnet.

Geöffnet ist am Sonntag von 11 bis 15 Uhr auch das Pfarrhaus in Langenreichenbach. Besucher können sich über die Baumaßnahmen informieren, die sowohl außen als auch im Gebäude seit Anfang des Jahres laufen. Durchs Haus wird es auch kleine Führungen geben. Der Denkmaltag startet in Langenreichenbach um 10 Uhr mit einem Gottesdienst.

der Oschatzer Neumarkt mit der Aegidienkirche Quelle: Frank Hörügel

Bei einem privaten Rundgang durch die Stadt Oschatz lässt sich die sanierte historische Altstadt erleben. Den Besuch der Stadtbild-prägenden St. Aegidienkirche in Oschatz kann man dabei am Sonntag gut mit einer Besichtigung der Türmerwohnung verbinden. Über den Dächern von Oschatz bekommt man einen Einblick in die Lebensweise der Türmerfamilien und einen Überblick über die Stadt. Am Sonntag hat die Türmerwohnung von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Bei starkem Besucherandrang ist allerdings mit Wartezeiten zu rechnen, da nur eine bestimmte Anzahl von Personen den Turm betreten darf.

Geöffnet hat am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr auch das Stadt- und Waagenmuseum in Oschatz. Im Gegensatz zu den üblichen Öffnungszeiten geben Museumsleiterin Dana Bach und ihre Mitarbeiter am Tag des offenen Denkmals auch Einblicke in sonst verschlossene Räume.

Schloss Leuben Quelle: Frank Hörügel

Von 13 bis 18 Uhr werden auf Schloss Leuben im gleichnamigen Oschatzer Ortsteil durch den Schlossverein Führungen angeboten.

Auch das Schloss Dahlen ist für Besucher zugänglich. Im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr werden Führungen durch das Schloss angeboten.

Normalerweise wird in Mügeln, bei der Döllnitzbahn, am Tag des offenen Denkmals Bahnhofsfest gefeiert. Angesichts der Maßnahmen zum Schutz vor Corona bleibt davon „nur“ ein Dampf-Wochenende mit verstärktem Zugeinsatz übrig. Neben der hier beheimateten Lok 99584 ist eine weitere Lok der Gattung IVK zu Gast: die 99542. Sie sowie ein Dieselzug und der Triebwagen sorgen dafür, dass es in Nebitzschen fast im Stundentakt Parallelausfahrten auf schmaler Spur geben wird. Wer von dort nach Glossen weiterfährt, kann mit der Feldbahn in den ehemaligen Quarzitsteinbruch fahren. Dort wird auch ein Steinbrecher in Aktion gezeigt. Das Geoportal im früheren Empfangsgebäude des Mügelner Bahnhofes öffnet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 9 bis 19 Uhr. Der Heimatverein bietet an beiden Tagen 10.30 und 14.30 Uhr Bahnhofsführungen an. Im Mügelner Heimatmuseum wird am Sonntag, 13 Uhr, die neue Ausstellung zur Geschichte der Industrie in der Kleinstadt eröffnet.

Der historische Ringbrandofen in Großtreben kann von 10 bis 14 Uhr besichtigt werden. Betreut wird das Technik-Denkmal vom Ostelbienverein – und durch Recherchen ermittelte dieser, dass es sich um den wohl weltältesten Ringofen zum Brennen von Ziegeln handelt. Das Baujahr 1865 ist durch umfangreiche Untersuchungen exakt belegt. Bis 1971 war der Ringbrandofen in Betrieb. Experte Holger Bönisch aus Zwethau wird am Sonntag den Besuchern erklären, wie das Brennen damals vonstattenging.

Wichtiger Hinweis: Bei der Besichtigung der offenen Denkmale müssen die aktuellen Corona-Hygieneregeln eingehalten werden!

Von Kathrin Kabelitz, Heike Liesaus und Hagen Rösner