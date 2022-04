Der Eilenburger Hans Naumann hat die Sonne im Blick

Eilenburg

Hans Naumann schaut regelmäßig in die Sterne. In den letzten Jahren hat der Eilenburger einige Himmelsereignisse beobachten können – Kometen, einen Venusdurchgang, Jupiterbedeckung, Sonnen- oder Mondfinsternisse, Lichterketten mit Satelliten des Starlink-Netzes. Als Mitglied im Astronomie-Verein Altair beobachtet der 70-Jährige nicht nur nachts – sondern bringt sein Teleskop samt Foto-Kamera auch in Position, um einen Blick auf die Sonne zu werfen. In den letzten März-Tagen passierte das jeden Vormittag: „Denn da war sehr viel los.“

Eilenburger Hobby-Astronom: Protuberanzen zu beobachten, ist gar nicht so einfach

Gewaltige Protuberanzen, teilweise 60 000 Kilometer hoch, gab es zu entdecken. Dies zu beobachten sei gar nicht so einfach. „Da benötigt man ein spezielles Sonnenteleskop. Dieses lässt nur einen ganz bestimmten Teil des Lichtes passieren. Erst dadurch werden sie am Rand der Sonne sichtbar“, erklärt Naumann. Protuberanzen sind Materieströme, die durch eine Störung des Magnetfeldes, aus der Sonnenoberfläche austreten. Manchmal könne man sie nur Stunden beobachten und andere, so wie jetzt, seien tagelang zu sehen.

Gewaltige Protuberanzen und einige Sonnenflecke bestimmten das Bild am 22. März. Quelle: Hans Naumann

„Oder man wartet mit der Beobachtung, bis sich der Mond vor die Sonne schiebt. Bei einer totalen Sonnenfinsternis werden mit etwas Glück am Rand der vollständig bedeckten Sonne Protuberanzen sichtbar.“ Weltweit gäbe es zwei bis fünf Sonnenfinsternisse pro Jahr. „Doch oft sind sie nur partiell, der Mond bedeckt die Sonne nur teilweise. Oder sie sind ringförmig. Hierbei ist der Mond zu weit von der Erde entfernt, seine Größe reicht dann nicht aus, die Sonne vollständig zu bedecken. In beiden Fällen ist die Sonne dann immer noch so hell, dass man zum Betrachten eine Astro-Brille benötigt und Protuberanzen nicht sichtbar sind.“

Die Aufnahme vom 23. März.. Quelle: Hans Naumann

Der Höhepunkt dieses neuen Aktivitätszyklus wird zwar erst in zwei, drei Jahren erwartet, „aber alles was bisher zu sehen war, lässt Großes erwarten.“ Einige Sonnenflecke waren ebenso zu sehen. „Doch Vorsicht, niemals mit ungeschütztem Auge oder mit einem Fernglas in die Sonne blicken.“

Eilenburger Altair-Verein will Planetenwanderweg bekannter machen

1986 war es der Komet Hyakateke, der Hans Naumann der Himmelsbeobachtung näher brachte. Damals versuchte der Muldestädter noch, diesen per Fernglas zu sehen, zehn Jahre später gelang ihm ein erstes Foto. Wer in den nächsten Jahren auf spektakuläre Aufnahmen hofft, muss weit fahren: „Eine totale Sonnenfinsternis kann man am 8. April 2024 an der West-Küste der USA erleben oder drei Jahre später, am 2. August 2027 in Ägypten.“ Und für den, der nicht so weit reisen will? Naumann schmunzelt: „In Deutschland ist die nächste totale Sonnenfinsternis am Mittwoch, dem 3. September 2081, zu sehen – also, keine 22 000 Tage mehr.“ Zwei Tipps hat er dennoch parat: „In den nächsten Tagen ist in der Dämmerung der Merkur gut zu beobachten.“ Und für Sternengucker, die lieber am Boden bleiben, plant der Altair-Verein noch eine Wanderung entlang des im letzten Jahr neu gestalteten Planetenwanderweges.

