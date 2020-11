Eilenburg/Bad Düben

Investitionen in Wohnungen

Die Wohnungsbaugesellschaft hat 2019 einen Überschuss in Höhe von rund 100 000 Euro und damit die Hälfte weniger als 2018 erwirtschaftet. Das geht aus dem Jahresergebnis hervor. Geschäftsführerin Bettina Czerwonatis begründete dies mit erhöhten Aufwendungen. Allein in die Instandsetzung von Wohnraum sei eine halbe Million Euro geflossen. Die Mieteinnahmen lagen bei 2,5 Millionen Euro für 620 Wohnungen mit einem durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter von 5,03 Euro. 61 Kündigungen gab es 2019, dem gegenüber standen 46 Neuvermietungen.

Düben lädt zum Abend-Einkauf ein

Das für diesen Samstag geplante Nachtshopping inklusive diverser Aktionen in Bad Düben musste abgesagt werden. Möglichkeiten zum abendlichen Einkauf gibt es dennoch, einige Händler laden zum Einkauf in den Abendstunden. Von 17 bis 20 Uhr öffnen Trendy Drugstore, Elena Strickdesign, Schuhhaus Littmann, Schreibwaren Streubel, Haushalttechnik Lohan und Natural Vita, von 18 bis 22 Uhr Blumen Geist.

Presseler Turnhalle wird saniert

In Pressel befindet sich am Ortsrand hinter Schloss und Kita eine Turnhalle, die mächtig in die Jahre gekommen ist. Wie Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) informierte, soll diese nun teilweise saniert werden. Baubeginn ist am 16. November. Im Gebäude befindet sich auch der örtliche Jugendclub. „Lange haben wir eine Lösung gesucht, wie wir Jugendtreff und Sport unter einen Hut bringen können“, so das Laußiger Gemeindeoberhaupt. „Dank der Initiative einiger engagierter Eltern konnte über einen separaten Eingang eine aus meiner Sicht gute Lösung gefunden werden“, heißt es weiter.

Ins FEZ nur nach Anmeldung

Der November ist die Zeit, in der Dauercamper ihre Parzelle im Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) in Eilenburg meistens winterfest machen. Doch das ist derzeit wegen der Corona-Auflagen nur unter Einschränkungen möglich, wie das FEZ informiert. Demnach müssten Camper den Zeitpunkt ihres Aufenthaltes auf dem Gelände mit der Camp-Verwaltung abstimmen. Sie dürften außerdem nur eine Stunde auf dem Platz sein und sollten die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, einhalten. Das FEZ hatte sich diesbezüglich beim Corona-Krisenstab in Dresden informiert. Generell gilt, dass Campingplätze in Sachsen derzeit für Camper geschlossen bleiben müssen.

Naturpark will bekannter werden

Die Bereiche Standortmarketing Dübener Heide und Vernetzte Mobilität Dübener Heide sollen 2021 mit konkreten Vorhaben umgesetzt werden. Dazu haben unter anderem die Kommunen Bad Düben, Eilenburg, Gräfenhainichen und Muldestausee eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das teilte jetzt das Regionalmanagement in Bad Düben mit.

Inhalt des Standortmarketing-Projektes sind eine verbesserte Kommunikation von Angeboten in der Naturparkregion Dübener Heide in den Bereichen Natur-/Naherholung und Gesundheit. Die Dübener Heide soll nach außen als interessante und vielfältige Naturparkregion präsentiert werden.

Im Projekt Vernetzte Mobilität geht es um vier an die S-Bahn-Stationen angebundene Rad-Strecken, die sich insbesondere für E-Biker eignen, eine digitale Wegführung ausweisen und mit interessanten Informationen entlang der Strecke untersetzt werden. Zum anderen möchten drei Städte in der Dübener Heide Planungsunterlagen schaffen, wie künftig der innerörtliche Radverkehr attraktiv und sicher geführt werden kann. Der Naturpark wurde 1992 gegründet. Er umfasst 75 000 Hektar Gesamtfläche in Sachsen und Sachsen-Anhalt und ist das größte zusammenhängende Mischwaldgebiet in Mitteldeutschland.

