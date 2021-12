Mockrehna

Große Sterne und Herzen haben Kinder der Kita Kinderhaus Sonnenschein in Mockrehna am Montagmorgen an den Baum im Zentrum des Ortes gehängt. Hilfe gab es dabei vom Hausmeister und dem Bauhof, welcher mit der Hebebühne anrückte, um auch ganz oben den Schmuck anzubringen.

Zur Galerie In Mockrehna haben Kinder der Kindertagesstätte den Baum mit Herzen und Sternen geschmückt. Sie hängen nun am großen Weihnachtsbaum neben dem Pumphut.

Davor haben die Kinder die Holzscheiben verziert, welche in der JVA Torgau zurechtgesägt wurden. „So sieht unser Baum viel schöner aus“, sagte Marlene, nachdem sie den Stern an den Ast gehängt hatte. Zum Dank gab es eine kleine Nikolausüberraschung für die Kinder. Alle bildeten einen Kreis und stimmten das Lied „Oh Tannenbaum“ an.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die versprochene neue Kette gab es noch nicht, aber mit dem neuen Schmuck sieht der Baum gleich noch etwas festlicher aus“, freute sich Gabriele Otto, die Vorsitzende des Heimatvereins Mockrehna. 60 Holzscheiben haben die Kinder in den vergangenen Wochen gestaltet. „Beim Setzen der Punkte haben unsere Vorschulkinder auch eine neue Technik ausprobiert und gleich mit der nötigen Geduld etwas gelernt“, berichtete Anja Frey, Erzieherin der Bullerbü-Gruppe.

Von Juliane Staretzek