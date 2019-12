Der erste Zoodirektor war ein Artist

Eilenburg

Im Eilenburger Tierpark, der anlässlich seines 60-jährigen Bestehens auch viele Geschichten zur Geschichte veröffentlichte, hat sich jetzt ein Zeitzeuge aus den ersten Jahren gemeldet: Der 71-jährige Dietmar Lemm hat als Zehn- bis Zwölfjähriger fast jeden Nachmittag im Tierpark verbracht.

Ein verschollener Zoodirektor

Er kann sich nicht nur an etliche Episoden erinnern, er fand vor allem noch einige für den Tierpark wertvolle Dokumente, die die Anfangsjahre ab 1959 beleuchten. Sie bringen dem Tierparkverein nicht nur endlich Gewissheit über den „verschollenen“ ersten Zoodirektor, sondern verraten auch, dass dieser ein Artist war.

Gerhard Schulze kam aus dem Westen

Eine für den Tierpark Eilenburg historisch wertvolle Aufnahme zeigt den ersten Zoodirektor Gerhard Schulze. Quelle: Repro: Wolfgang Sens

Dietmar Lemm hat noch alte Beiträge der Leipziger Volkszeitung. Sie sind undatiert, aus dem Kontext geht aber hervor, dass sie um 1960 erschienen sein müssen – die archivierten LVZ-Ausgaben dieser Jahre sind größtenteils im Hochwasser 2002 untergegangen. In einem Beitrag, in dem ein Peter Richter verkündete, dass Gerhard Schulze 1218 Stunden im NAW (NAW=Nationales Aufbauwerk) leistete, findet sich im damaligen Duktus auch diese Aussage: „Seit August 1959 ist Gerhard Schulze als Wächter in unserem Eilenburger Tierpark tätig. Der 35jährige ehemalige Artist, der vor anderthalb Jahren dem Bonner NATO-Staat den Rücken kehrte und zu uns in die Deutsche Demokratische Republik übersiedelte, kam durch seine Engagements bei Zirkussen täglich mit Tieren in Berührung.“

Da wundert sich der Zoodirektor

In einem vermutlich 1960 erschienenen LVZ-Beitrag schreibt Gerhard Schulze dann selbst in der LVZ. Unter der Überschrift: Neues vom Tierpark und seinem „Zoodirektor“ steht: „Als ich vor 15 Monaten aus meiner westdeutschen Heimat in die Deutsche Demokratische Republik übersiedelte, gab es für mich sehr viel Neues. So fragte ich mich auch, wo mögen bloß die Mittel für das große Rehgehege im Eilenburger Stadtpark herkommen? Für mich war es einfach unverständlich, als man mir erzählte, daß so etwas in der Deutschen Demokratischen Republik im Nationalen Aufbauwerk geschaffen wird, und daß die Helfer alles unentgeltlich in ihrer Freizeit tun. Ich war zuerst verblüfft, aber schon nach kurzer Zeit reifte in mir der Entschluß, auch meinen Teil dazu beizutragen. Ich begriff, worum es hier ging und war davon begeistert. In meiner Freizeit baute ich einen Käfig, in dem Dohlen ihre neue Heimat fanden. Dabei kamen mir meine Erfahrungen aus dem Zoologischen Garten Frankfurt (Main), wo ich längere Zeit als Tierpfleger angestellt war, und meine Arbeit an der Vogelwarte Radolfzell am Bodensee als wissenschaftlicher Assistent zugute. Alles andere kam dann von ganz allein. Eines Tages hatte ich dann einen festen Arbeitsvertrag mit dem Rat der Stadt Eilenburg in der Tasche und wurde damit ,Zoodirektor’, wie ich scherzhaft immer genannt werde.“

Für Dietmar Lemm war Tierpark ein Glücksfall

Ein Zeitungsausschnitt vom 23.12. 1961 zeigt Dietmar Lemm (Bildmitte) beim Mikroskopieren in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Techniker“. Berichtet wird davon, dass die Pioniere einmal in der Woche die Eulen, Fasane und die Ponys im Tierpark betreuen. Quelle: Wolfgang Sens

An diese Aufbauzeit kann sich auch Dietmar Lemm aus gutem Grund erinnern. Der heutige Gräfendorfer erzählt: „Für mich stellte der Tierpark einfach nur ein Glücksfall dar. Ich wuchs am Dr. Külz-Ring 35 auf, wo mein Vater seine Arztpraxis betrieb.“ Klar, dass ihm, der schon immer ein Haustier wollte, aber keins bekam, der nahe Tierpark magisch anzog.

Begonnen habe das schon als ganz kleines Kind mit den Höckergänsen. „Das war in den 1950er-Jahren, und es handelte sich um eine richtige krakelige Bande“, erinnert sich der 71-Jährige. „Die Gänse waren damit also sogar noch vor Schwan Hans da, der 1959 in der LVZ als Symbolfigur des Tierparks eine eigene Kolumne hatte.“

Früher war das nur eine Apfelwiese

1959/1960 fand es der dann etwa Zehnjährige natürlich aufregend, wie Brigaden von ECW und EBAWE nach und nach Gehege bauten. Dietmar Lemm: „Die Gehege gruppierten sich de facto rund um den Stadtparkteich.“ Die Schleiereulen heulten dort, wo jetzt die Mäuse in ihrer Küche nagen. Die Hirsche wiederkäuten an der Stelle der Gaststätten-Pavillons, einer verrohrten Ableitung des Mühlgrabens. Der Mühlgraben lief direkt durch die Nutriaanlage, die an die heutige Kranichvoliere grenzte. Es zwitscherten aber auch ein paar Wellensittiche. Die Rehe ästen dagegen auf dem heutigen Spielplatz im Stadtpark, und die Wildschweine suhlten sich im Stadtpark in Nähe des Ferdinand-Mitscherlich-Denkmals. Das heutige Tierparkgelände, so erinnert sich Dietmar Lemm, sei dagegen eigentlich nur eine große Apfelwiese gewesen. Und es gab neben Puten und einem Silberfuchs auch zwei Ponys.

Das Pony, das mit dem Zug verreisen wollte

Dietmar Lemm kann immer noch gut mit Pferden umgehen, das zeigt sich auch beim Besuch von Minipony Indi im Tierpark. Der Ausreißer aus den Anfangsjahren des Tierparks war aber etwas größer und schwarz-weiß. Quelle: Wolfgang Sens

Dietmar Lemm: „Ich weiß noch, wie stolz wir als Zehn- bis Elfjährige waren, wenn wir zu besonderen Anlässen als die Großen das brave Shetlandpony satteln und die kleinen Kinder auf dem Weg führen durften.“ Das zweite Pony, das später in den Tierpark kam, sei etwas größer gewesen und wurde vermutlich nur abgegeben, weil es nicht so leicht lenkbar war. Eines Tages, so Dietmar Lemm, riss es jedenfalls aus. Dann kam die Information, dass es auf dem nahen Bahnhof in der Schalterhalle vor der Sperre steht. Eine Fahrkarte hatte es ja schließlich nicht dabei. Dietmar Lemm, der gerade mal wieder im Tierpark war, ist mit Gerhard Schulze hingeeilt. Und die Szene, die sich dort abspielte, hat er noch lebhaft vor Augen: „Als das Pony uns sah, wollte es nur weg. Und es schaffte es, irgendwie rückwärts durch die Sperre zu kommen. Auch die folgende Bahnhofs-Treppe stieg es noch runter. Doch letztendlich half dies dem Pony nicht: Bevor es sich auf der anderen Seite wieder nach oben getraut hat, war es sicher am Zügel und wurde heimgeführt.“ Offensichtlich hatte der Artist Gerhard Schulze eben auch ein bisschen Dompteur in sich.

Von Ilka Fischer