Der große Eisdielen-Test in Nordsachsen: So viel kostet das Eis wirklich

Nordsachsen

Eis-Probe: Bildredakteur Wolfgang Sens war in Nordsachsens Eisdielen unterwegs und fand acht Tester, die für ihn jeweils drei Kugeln Eis ihrer Wahl verkosteten. Aber nicht nur das. Mit einer präzisen Küchenwaage wurde jede der gefüllten Waffeln direkt nach dem Kauf genauestens abgewogen, um festzustellen, wie viel Eis es fürs Geld gibt.

Jedes Eis wurde genau gewogen bevor das erste Mal geleckt werden durfte. Quelle: Wolfgang Sens

Mit dem Gewicht und den Kosten für drei Kugeln Eis wurde der Preis pro 100 Gramm ermittelt und ein direkter Vergleich ermöglicht. Und die Unterschiede sind gewaltig. Eine Kugel Eis kostet in Delitzsch 1,50 Euro und in Bad Düben auf dem Paradeplatz nur 90 Cent. Aber sind die Kugeln auch gleich groß? Auch hier gibt es gewaltige Differenzen. Die Spanne reicht von nur 62 Gramm in Löbnitz bis 88 Gramm Gewicht einer Kugel in Oschatz. Natürlich sind Gewicht und Kosten nicht die wichtigsten Kriterien für ein gutes Eis, sondern der Geschmack. In allen Eisdielen wurde hausgemachtes Eis aus Nordsachsen verkauft. Überall wurde es mit viel Hingabe hergestellt und die Tester waren mit der Qualität ausnahmslos zufrieden. Manchmal konnte die Waffel die großen Eiskugeln kaum fassen. Aber wer beschwert sich bei Spätsommertemperaturen schon über zu große Portionen?

Hier die Ergebnisse:

Von Wolfgang Sens