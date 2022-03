Dermatoid-Werk in Eilenburg: Wird die Industriebrache zum Wohngebiet?

Eilenburg

Es wäre ein ganz neues Kapitel für das Gelände des ehemaligen Dermatoid-Werkes in Eilenburg-Ost. Ein in Leipzig ansässiger Investor hat das Grundstück gekauft und will dort Wohnungen errichten. Der Stadtrat entschied am Montag unter dem Stichwort „Wohnpark Muldenaue“ über den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan.

Sorge vor hohen Kosten für die Stadt

Mathias Teuber von der SPD zeigte sich von der Idee nicht überzeugt: „Ich habe große Bauchschmerzen, dieses Gebiet zu einem Wohngebiet zu entwickeln.“ Bei der Fläche handle es sich um eine alte Industriebrache. Welch Aufwand und Kosten damit verbunden seien, habe sich gerade erst beim neuen Wohngebiet „Am Regenbogen“ gezeigt. „Ich befürchte außerdem, dass ein Investor seinen Gewinn so zu maximieren versucht, dass er die ehemaligen Industrieanlagen möglicherweise nicht zu 100 Prozent korrekt entfernt“, fuhr Teuber in seinen Bedenken fort. Zudem liege der Bereich zum Teil im Hochwassergebiet. „Insgesamt denke ich, dass andere Gebiete geeigneter sind, um sie für eine Wohnbebauung herzurichten.“

Jürgen Prochnow (Die Linke) teilte die kritische Ansicht. „Jeder in Ost kennt das Gelände. Wenn da wirklich einer alles abreißen, entsorgen und daraus ein Wohngebiet machen will – na, alle Wetter!“ Prochnow plädierte dafür, die Seriosität des Interessenten in Bezug auf seine Absichten in Eilenburg ganz genau zu überprüfen. Entscheidend sei außerdem die Frage, wer das alles finanziere. „Wenn die Stadt das übernehmen muss, dann bin ich nicht einverstanden“, stellte er klar.

Oberbürgermeister betont Chancen

„Der Bebauungsplan wird vom Investor bezahlt“, antwortete Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) auf die Befürchtungen seiner Ratskollegen. Die Ernsthaftigkeit eines Interessenten sei zwar im Vorhinein nur schwierig einzuschätzen. „Ich meine aber, dass der Beginn einer Entwicklung allemal besser ist, als das Gelände noch 30 Jahre so liegen zu lassen. Wir sollten die Chance nutzen.“

Genauer erklärte Philipp Zakrzewski vom Fachbereich Bau und Stadtentwicklung das Prozedere. Noch gebe es einen rechtskräftigen Bebauungsplan, der die Fläche als Gewerbegebiet ausweise. „Wir sehen die Zukunft als solches an der Stelle jedoch nicht“, so Zakrzewski. Mit dem Investor werde ein Planungskostenübernahmevertrag geschlossen – sodass für die Stadt Eilenburg keine Kosten entstünden. Natürlich könne es aber passieren, dass sich im Zuge des Planungsprozesses herausstelle, dass das Gelände zum Wohnen nicht geeignet ist – oder die Hürden zur Erschließung zu hoch.

Beschluss geht ohne Gegenstimmen durch

„Ihre Kritik betrifft aber Punkte, die im Zuge des Verfahrens unter Beteiligung der Behörden und Bürger ohnehin nochmal betrachtet werden“, beschwichtigte er. Letztendlich werde der Plan auch nur dann als Satzungsbeschluss in den Stadtrat eingebracht, wenn der Investor sich verpflichte, die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen auf eigene Kosten umzusetzen. „Das wird dann auch der Moment sein, an dem sich seine Seriosität zeigen muss. Wenn er abspringt, verschwindet auch der Plan in der Schublade.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückenwind für das Projekt kam von der CDU. „Wenn jemand kommt und das entwickeln möchte, dann finde ich das schwer in Ordnung“, sagte Uwe Hofmann. Er persönlich spreche sich dafür aus, nicht mit negativen Unterstellungen in den Prozess zu gehen. Sein Fraktionskollege Hans Poltersdorf stimmte ihm zu: „Ich setze voraus, dass Eilenburg in der Lage ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit an der Stadt nichts finanziell hängenbleibt“, sagte er. Wenn das gegeben sei, gebe es eigentlich gar nichts zu diskutieren.

Das sah am Ende auch die Mehrheit der Stadträte so. Der Aufstellungsbeschluss ging mit zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimmen durch.

Von Hanna Gerwig