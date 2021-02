Eilenburg

Die Stadt Eilenburg erinnert an Goldschmiedemeister Wilhelm Sonntag und das aus einem besonderen Grund. Er hatte gemeinsam mit seinem Sohn Tilo Ende der 1990er-Jahre die Amtskette entworfen, die noch heute von den jeweiligen Oberbürgermeistern zu offiziellen Anlässen getragen wird. Wilhelm Sonntag ist vor kurzem im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die Amtskette von Eilenburg: Der Mittelteil des Kettenanhängers ist aus 750/Gold und besteht aus 219 Einzelteilen. Der Rand des Anhängers besteht aus 925/Silber und die aufgesetzten Buchstaben sowie Ziffern aus 585/Gold. Die Jahreszahl 1161 steht für die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Eilenburg. Die Kettenglieder sind abwechselnd in 585/Gold beziehungsweise 925/Silber. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Die Geschichte der Amtskette

Und so fing alles an: Am 12. April 1996 gehörte der damalige Eilenburger Bürgermeister Hubertus Wacker neben vielen prominenten Persönlichkeiten der Bundesregierung und des Freistaates Sachsen zu den Gästen der Eröffnungsveranstaltung der neuen Leipziger Messehallen. Einer von ihnen, der SPD-Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Hinrich Lehmann-Grube, war an einem Merkmal besonders gut zu erkennen – er trug eine goldene Amtskette, die der Amtsträgerschaft bei öffentlichen Anlässen eine besondere Prägung verleiht.

Goldschmiede Sonntag in Eilenburg Die Wiege der Goldschmiedemeister Sonntag in Eilenburg stand im Jahr 1891 in einem angemieteten Geschäft in der Leipziger Straße 17. Hier begann einst Carl Sonntag, gebürtig im Vogtland, sein Handwerk als Juwelier und Goldschmiedemeister auszuüben. Er heiratete, zwei Söhne wurden ihm geboren – Carl und Wilhelm „Willy“. Carl junior verließ nach seiner Ausbildung die Stadt. Willy blieb in Eilenburg und führte das Geschäft nach dem Tod des Vaters gemeinsam mit der Mutter weiter. 1910 zog die Familie in die Leipziger Straße 18 um. Sie hatte nun ein größeres Ladengeschäft mit drei Schaufenstern im eigenen Haus. Willys erster Sohn, Wilhelm genannt, kam 1933 zur Welt. Gleich zu Beginn des Krieges wurde Vater Willy eingezogen. Nun standen die Frauen der Sonntags allein da. Mutter Sonntag führte das Geschäft bis 1943 weiter. Mit dem Fall von Stalingrad und der Ausrufung des „totalen Krieges“ wurden im Deutschen Reich alle „Luxusgeschäfte“ geschlossen, auch Goldschmiede fielen unter diese Regelung. Während des Beschusses von Eilenburg im Jahr 1945 begann es im Dachstuhl von Sonntags Haus, in der Leipziger Straße 18, zu brennen. Ein verwundeter Soldat auf Genesungsurlaub organisierte rechtzeitig das Löschen, so dass das Haus nur wenig beschädigt wurde. Vater Willy kam 1946 aus der Gefangenschaft zurück. Vorerst führte er das Geschäft nur als Werkstattbetrieb weiter. Sohn Wilhelm legte 1955 seine Meisterprüfung ab und stieg 1961 als Teilhaber in das väterliche Geschäft ein. Diese Teilhaberschaft war möglich geworden, da der Privathandel zu dem Zeitpunkt auf einer kurzfristigen weichen Welle schwamm. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Eintragung von Willy Sonntags Teilhaberschaft an dem väterlichen Geschäft war die Bereitschaft, Privathandwerker zuzulassen, schon wieder vergangen. Die Zuteilung von Gold und Silber war spärlich. Trauringe bekam der DDR-Bürger fast nur im Tausch gegen Altgold. Mittlerweile arbeitet mit Sohn Tilo seit 1983 die schon vierte Generation der Sonntag-Söhne mit in der Werkstatt. In diesem Jahr begeht die Firma Sonntag den 130. Gründungstag. Birgit Rabe

Hubertus Wacker schaute sich das interessiert an und ihm war klar – zum Amt eines Bürgermeisters gehört eine Amtskette. Erst recht zu dem eines Oberbürgermeisters. Diese Bezeichnung durfte der 1994 ins Amt gewählte Kommunalpolitiker mit der Verleihung des Titels „Große Kreisstadt“ ab dem 1. April 1997 führen. Fortan intensivierte Wacker seine Bemühungen um eine Amtskette. In einschlägigen Katalogen wurde er nicht fündig. Vielmehr entstand daraus der Gedanke – für Eilenburg muss es eine einzigartige, handwerklich hergestellte Amtskette sein.

Verbindung zu Hermann Köhler und Familie Sonntag

Die kostet allerdings. Der Stadt-Chef nahm Kontakt zum Eilenburger Mäzen Hermann Köhler auf. Vor allem älteren Einwohnern dürfte dieser noch gut als ehemaliger Inhaber der Getränkefabrik Köhler in Erinnerung sein. Hermann Köhler, der offiziell zunächst als Spender anonym bleiben wollte, stimmte zu, die Materialkosten zu übernehmen. Gleichzeitig bat Wacker die Goldschmiedefamilie Sonntag, die in der Leipziger Straße seit vielen Jahren ein Geschäft betreibt, die handwerkliche Anfertigung zu übernehmen.

Urkunde von 1294 diente als Vorlage

Zusammen mit Museums-Chef Andreas Flegel, so erzählte es Wilhelm Sonntag damals in einem Interview mit der LVZ, entstand dann die Idee, eine alte Urkunde aus dem Jahre 1294 als Vorlage zu nutzen. Das Kernstück der Kette enthält ein Siegel, auf dem die Burg mit ihren zwei Türmen abgebildet ist. Gleichzeitig ist die Zahl 1161 verewigt – das Jahr, in dem Eilenburg das Stadtrecht verliehen bekommen haben soll. Oberhalb der Medaille sind in einem weiteren Kettenglied die Farben der Stadt Eilenburg, gelb und blau, eingebracht. Zudem trägt die Rückseite die Initialen von Hermann Köhler und Goldschmied Sonntag.

Premiere beim Neujahrsempfang 1998

Im Oktober 1997 zeigten Vater und Sohn Sonntag Hubertus Wacker die noch nicht ganz fertiggestellte, elegante Kette zum ersten Mal. Der Neujahrsempfang 1998 sollte schließlich der passende Anlass sein, um die dann fertige Amtskette erstmalig allen Gästen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt Eilenburg

Als Wertschätzung ihrer Arbeit durften sich Wilhelm und Tilo Sonntag im Jahr 1998 in das Ehrenbuch der Großen Kreisstadt Eilenburg eintragen. Dort schrieb Wilhelm Sonntag: „Nur wenigen Goldschmieden wird während ihrer beruflichen Tätigkeit die Möglichkeit geboten, eine Amtskette für den Oberbürgermeister ihrer Heimatstadt anzufertigen. Mein Sohn und ich erhielten den ehrenvollen Auftrag, solch eine besondere Arbeit durchzuführen. (…) Die Herstellung dieser Kette im 108. Jahr des Bestehens unserer Firma wird uns immer in Erinnerung bleiben. Möge diese Kette stets ein Zeichen sein für die große Verantwortung des Trägers zum Wohle und Gedeihen unserer Stadt Eilenburg.“

Eilenburg ist stolz auf seine Amtskette

Die Stadt ist auch heute noch stolz: Die „würdige und dennoch nicht zu prunkvolle Kette“ ist seitdem im Besitz der Großen Kreisstadt Eilenburg und kann vom Oberbürgermeister zu ausgewählten Anlässen, beispielsweise zum Neujahrsempfang, getragen werden. Sie sei ein wahres Unikat und ihr Wert „ist durch die vielen hundert Arbeitsstunden der beiden Goldschmiedemeister kaum noch zu beziffern.“

