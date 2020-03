Die LVZ verlost Freikarten für Circus Voyage in Eilenburg

Eilenburg

Manege frei in Eilenburg: Vom kommenden Freitag, dem 6. März, bis Sonntag, 8. März, schlägt der Circus Voyage sein Zelt auf dem Festplatz in der Kastanienallee auf. Direktor Alois Spindler und sein Team vereinen in ihrem Programm zwei Shows in einer.

Wassershow im Zirkuszelt

Mit dem ersten Teil der Show „ Europas größte Wasser-Show“ wird das Zelt in eine Manege mit 150 000 Liter Wasser verwandelt. Ein wahres Potpourri menschlicher Höchstleistung bieten die Spitzen-Artisten, perfekt in Szene gesetzt durch raffinierte Licht- und Soundeffekte, fantastische Hintergrundbilder auf einer 60 Quadratmeter großen Leinwand und eindrucksvollen Wasser- und Fontänenilluminationen.

Pferde, Elefanten, Giraffen

Mit dem zweiten Teil des Programms „Die größte tierische Circusshow“ holt Voyage verschiedene Tiere in die Manege. Alois Spindler und Tochter Alicia präsentieren einzigartige Freiheitsdressuren mit Pferden, Kamelen und Lamas. Hautnah können Besucher die vier afrikanischen Elefanten erleben, außerdem Giraffen sowie Flusspferdbulle Jedi.

Waghalsige Motorrad-Show

Ein weiteres Highlight soll die Clownerie sein. Circus Voyage verspricht einen Clown, der Meister seines Faches sei und die Lachmuskeln des Publikums mit seinen Späßen beanspruche. Außerdem zeigt Artist Nico waghalsige Tricks und todesmutige Saltos in der Motorradkugel.

Freikarten gewinnen

Am Freitag beginnt die Vorstellung um 17 Uhr. Am Samstag lädt Circus Voyage um 14 und 18 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr ein. Tickethotline: 0171 4730726.

