Dübener Heide/Durchwehna

Die Biberreviere im Naturpark Dübener Heide und entlang von Elbe und Mulde werden regelmäßig von ehrenamtlichen Revierbetreuern aufgesucht. Neben der Erfassung von Daten und der Kartierung schauen die aktiven Männer und Frauen auch nach dem Rechten und geben eventuelle Hinweise an die „Kontaktstelle Bibermanagement“ im Freistaat Sachsen weiter, die ihren Sitz im Bad Dübener Naturparkhaus hat. Ansprechpartnerin vor Ort ist Janine Meißner. Im selben Gebäude befindet sich auch die Biberschwerpunkt-Naturschutzstation.

Konflikte mit Menschen

„Uns erreichen beispielsweise Meldungen, wenn zu wenig Weichgehölze wie Weiden an den Gewässern vorhanden sind“, erklärt Heideverein-Vorsitzender Axel Mitzka. Die Weichgehölze gehören zur Lieblingsspeise der Biber. Doch wenn sie nicht oder zu wenig vorhanden sind, vergreift sich das große Nagetier an Nutzpflanzen wie Wertholzbäumen und Feldfrüchten, was wiederum zu Konflikten führen kann. Um das zu vermeiden, werden jährlich an Gewässerufern Weidenstecklinge gesetzt und die jungen austreibenden Zweige dienen den Bibern dann als Nahrung.

„Bei der Gestaltung der Reviere sind wir auf Hilfe angewiesen“, fügt Axel Mitzka hinzu. Die Biberschwerpunkt-Naturschutzstation sei daher an einer langfristigen Kooperation mit Partnern interessiert. Der Blick richtet sich in diesem Zusammenhang auf regionale Unternehmen, die sich bei derartigen Projekten engagieren möchten. Dabei geht es nicht allein um Biberreviergestaltung. Auch Heidekrautpflege, Baumpflanzaktionen, Erhaltung von Feuchtwiesen und der Bau von Rasthütten an Wanderwegen stehen auf dem Plan. Weitere Informationen zu diesem Thema sind unter www.regiocrowd.de zu finden. Bewerbungen können interessierte Firmen direkt an den Naturpark Dübener Heide richten.

Aktiv in Sachen Naturschutz

Seit einigen Jahren ist beispielsweise auch die ICL-IP Bitterfeld GmbH ein Partner im Naturschutz. Erst kürzlich waren einige Frauen und Männer in zwei nordsächsischen Revieren unterwegs. Gemeinsam mit Janine Meißner und Axel Mitzka sowie mit Biberrevierbetreuer Volker Friedrich ging es zunächst an die ehemaligen Klärteiche bei Falkenberg in der Gemeinde Trossin und anschließend an den Durchwehnaer Dorfteich in der Gemeinde Laußig. Mit vereinten Kräften gelangten zahlreiche Weidensetzstangen ins Erdreich der Uferzonen. Anschließend wurden diese mit sogenannten Drahthosen ummantelt. „Diese Maßnahme ist notwendig, damit der Biber die Stecklinge nicht annagt“, erklärt Volker Friedrich. Schließlich sollen diese ausschlagen und die jungen Zweige dürfen dann vom Tier geknabbert werden.

Auch Spaß ist dabei

Derartige Maßnahmen sind Standard in den Biberrevieren und die Mitarbeiter der ICL-IP Bitterfeld GmbH hatten einige Stunden mit dieser Arbeit zu tun. Die Gruppe setzte sich aus Männern und Frauen zusammen, die in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens, wie Verwaltung, Labor und Produktion tätig sind. „Es macht Spaß, mit Kollegen in der Natur aktiv zu sein“, erklärt Matthias Dietzsch. Man schaue dadurch auch über seinen eigenen Tellerrand und lerne eine Menge dazu. Andreas Hort fand es interessant, Firmenmitarbeiter aus anderen Abteilungen besser kennenzulernen und lobte auch die Abwechslung vom Arbeitsalltag.

„Wir hatten seit 2018 bereits mehrere Arbeitseinsätze in der Dübener Heide“, verrät Denis Przybylski, und wie vom Geschäftsführer weiter zu erfahren ist, tragen derartige Projekte neben dem Engagement im Naturschutz auch zur Teambildung bei. Ein kräftiges Heidefrühstück vor Arbeitsbeginn und eine deftige Suppe aus der Gulaschkanone rundeten den arbeits- und erlebnisreichen Tag ab.

Von Heike Nyari