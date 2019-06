Wedelwitz

Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht zu Dienstag eine Baustelle nahe dem Eilenburger Ortsteil Wedelwitz heimgesucht. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Firmenmitarbeiter am Dienstag am frühen Morgen gegen 6 Uhr bemerkt, dass auf der Baustelle in der Leipziger Höhe – unter der Brücke Bundesstraße 107 – ein Baustromkasten und Teile vom abgebauten Gerüst fehlen. Zudem hatte der Dieb noch Gerüstteile zum Abtransport bereitgelegt. Wie viele Teile des Gerüstes genau fehlen, ist noch Gegenstand weiterer Überprüfungen. Der Baustromkasten ist orangefarben und mit einem „Eurovia“-Aufkleber versehen.

Von lvz