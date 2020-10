Eilenburg

Diebesgut: Die Eilenburger Polizei sucht den Eigentümer eines sichergestellten Flachbildfernsehers „ Telefunken“ (Diagonale 165 Zentimeter). Das Gerät wurde am 28. September aus einer Gartenlaube entwendet. Die Gartenanlage ist vermutlich in der Nähe des Eilenburger Tierparkes. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich an das Eilenburger Polizeirevier (Dr.-Külz-Ring 17) wenden.

Von LVZ