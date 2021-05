Diese Wohnungen in Eilenburg werden saniert

Eilenburg

Mieter von Wohnungen der Eilenburger Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) können sich auf weitere Modernisierungen freuen. Das Unternehmen, das der größte Anbieter von Wohnraum in der Stadt ist, will in diesem Jahr zwischen 500 000 und eine Million Euro investieren. Wie Geschäftsführerin Birgit Bendix-Bade sagte, handele es sich dabei um einen Betrag in der Größenordnung, wie ihn die EWV nahezu jährlich in den Wohnungsbestand steckt.

Das ist konkret geplant

Das Geld fließt insbesondere in die Aufwertung von Wohnungen. Aktuell soll das Mehrfamilienhaus mit 32 Wohneinheiten im Dr.-Külz-Ring 8a bis c neue Balkone erhalten. Die Mieter würden demnächst informiert, wenn die jeweiligen Durchbrüche erfolgen. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ebenfalls neue Balkone seien für die Torgauer Landstraße 66 bis 68 vorgesehen. Dort sollen auch Wohnungen zu größeren Wohneinheiten zusammengelegt werden.

Weitere Investitionen werden in Wohnungen in der Lutherstraße getätigt, unter anderem in neue Heizungen. Auch die Außenanlagen werden dort gestaltet, Stellplätze für Autos sind vorgesehen.

Häuser mit Aufzügen

Birgit Bendix-Bade, Geschäftsführerin der EWV in Eilenburg. Quelle: EWV

In EWV-Wohnungen im Stadtteil Ost ist derweil der Einbau von Aufzügen geplant. „Wir wollen die Eingänge seniorengerecht gestalten“, sagt Birgit Bendix-Bade. Doch gerade der Einbau von Aufzügen sei nicht gerade einfach aufgrund der Bauweise der Häuser. Pro Eingang müsste es jeweils einen Aufzug geben. Das ist am Ende eine durchaus kostspielige Sache, auch im Nachgang bei der Unterhaltung. Die EWV möchte es trotzdem – und hat dabei auch im Blick, dass die Wohnungen am Ende für die Mieter bezahlbar bleiben. Besonders ältere Menschen bevorzugen barrierefreie Wohnungen. Sie wissen, dass das Treppensteigen im Alter oft beschwerlich wird.

So viel kostet das Wohnen in Eilenburg

Was die Mieten für Wohnungen angeht, so hat die EWV ein breites Spektrum zu bieten: Ab 4,80 Euro pro Quadratmeter kann man eine Wohnung in Eilenburg finden. Im Portfolio sind aber auch solche, die bis zu sieben Euro pro Quadratmeter kosten wie in der Eckartstraße. Dort sind die Wohnungen saniert worden, auch die Außenanlagen wurden neu gestaltet. Die Investitionskosten lagen hier bei rund drei Millionen Euro. Die EWV erhielt dafür einen Zuschuss in Höhe von 570 000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm. Die Nachfrage nach dem sanierten Wohnraum war spürbar groß.

Überhaupt haben potenzielle Mieter überwiegend Interesse an saniertem Wohnraum. Aktuell sind in Eilenburg Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen möglichst mit Balkon stark nachgefragt. „Bei den jungen Leuten geht der Trend zu großen Wohnungen“, sagt die EWV-Chefin. Aber Trends änderten sich auch über die Jahre. Die EWV versucht, darauf zu reagieren.

Zu den ständigen Investitionen gehören indes Sanierungen von gerade frei werdenden Wohnungen. Die EWV reagiert dann sofort, wenn ein Mieter auszieht. In solchen Fällen würden meistens die Bäder komplett erneuert. Birgit Bendix-Bade hat für solche Aufwendungen noch eine ganz andere Bezeichnung: „Wir bringen diese Wohnungen dann ins 21. Jahrhundert“, sagt sie.

Alle Wohnungen sofort zu erneuern, ist für die EWV finanziell nicht machbar. Das Unternehmen arbeitet sich Stück für Stück vor. „Aktuell laufen bei uns die Vorplanungen für die Karlstraße 4, die wir im nächsten Jahr sanieren wollen“, erzählt die EWV-Chefin. Dort sind zwei Zwei-Raum-Wohnungen, zwei Drei-Raum-Wohnungen und zwei Maisonette sowie ein kleiner Aufzug vorgesehen.

Von Nico Fliegner