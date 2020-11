Dieser Hort in Eilenburg läutet das Ende der Zettelwirtschaft ein

Eilenburg

Im Hort der Grundschule Berg in Eilenburg hat das digitale Zeitalter begonnen. Erzieher und Eltern kommunizieren jetzt mit einer modernen Handy-App. Die nennt sich Kita-Info-App und wurde von der Stay Informed GmbH in Merzhausen in Baden-Württemberg entwickelt.

Arbeitserleichterung

„Wir freuen uns gemeinsam mit der Stadtverwaltung über diese deutlichen Arbeitserleichterungen“, sagt Erzieher Marcus Knorr vom Berg-Hort, der für die Öffentlichkeitsarbeit in der Einrichtung mit 170 Kindern zuständig ist. „Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern, das natürlich einen höheren Stellenwert hat“, betont er. „Jedoch hilft die App den Eltern besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.“

Für IPhone und Android

Blick auf die Grundschule Berg in Eilenburg. Seit dem 30. Mai 2020 darf sie sich Naturparkschule nennen. Quelle: Nico Fliegner

Praktisch funktioniert das ganze so: Eltern, die über ein Smartphone verfügen – und das sind wohl die meisten inzwischen –, laden sich im Apple-App- oder Google-Play-Store die Kita-Info-App des Unternehmens aus dem Schwarzwald aufs Handy, erstellen ein neues Konto mit der zuvor vom Hort erhaltenen ID, warten auf die Freigabe des Horts und schon kann es losgehen. Auch über PC, Notebook und Tablet ist die Nutzung der App möglich.

Das kann die App

Über das neue System kann der Hort beispielsweise über Termine informieren, die Eltern für Veranstaltungen um Unterstützung bitten oder Wandertage und Elterngespräche kommunizieren. Es können darüber hinaus auch PDF-Dokumente versendet werden und Nachrichten nur an einen bestimmten Empfängerkreis verschickt werden. Termine können mit einem Klick auch in den eigenen Handy-Kalender übernommen werden. Und wenn das Kind mal nicht in Hort kommen kann, genügt eine kurze Abwesenheitsmeldung über die App.

Hort spart an vielen Stellen

„Wir sparen dadurch Papier, Druckerkosten und vor allem Zeit. Damit profitieren vor allem auch die Kinder, weil weniger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt“, zählt Hortleiterin Viona Alber die Vorteile der Kita-Info-App sowohl für die elf beschäftigten Fachkräfte als auch die Eltern auf.

Für die ist die Kita-Info-App übrigens kostenlos und werbefrei. Sie müssen auch nicht ihre Handy-Nummer preisgeben wie bei WhatsApp, da es sich um keine Chat-App handelt. Die Daten werden nach Angaben des Unternehmens auch nicht für kommerzielle Zwecke gesammelt, nicht ausgewertet und nicht verkauft. Alle Nachrichten, die der Berg-Hort und Eltern über die App versenden, sind außerdem SSL-verschlüsselt. Das Unternehmen hat dazu eine individuelle, geschützte Datenbank programmiert, auf die nur der Hort und die zugehörigen Eltern Zugriff haben. Der Server wiederum, der die Daten speichert, wird von einem deutschen Unternehmen in Nürnberg gehostet: der Hetzner Online GmbH. Dies alles soll größtmögliche Sicherheit gewährleisten.

190 000 Eltern nutzen App

Das von der Stay Informed GmbH entwickelte Kommunikationssystem ist bereits in mehr als 3000 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. Somit werden aktuell über 190 000 Eltern mit Hilfe der Kita-Info-App informiert. Zudem hat die Kita-Info-App mit der Schul-Info-App eine Schwester bekommen, die mittlerweile bereits in vielen Schulen im Einsatz ist.

„Bei unseren Eltern kommt die App gut an“, berichtet Erzieher Marcus Knorr. Über 50 Prozent haben sich schon angemeldet. Die App kostet den Hort 64 Euro im Monat. Die Einrichtung hat das Premium-Angebot des Anbieters gebucht, weil es über die meisten Funktionen der Interaktion zwischen Hort und Eltern verfügt.

