Digitaler Abfallkalender sorgt für Unmut

Der Stapel in der Tourist-Information im Delitzscher Barockschloss ist schnell leer. Auch im Rathaus muss oft nachgelegt werden. Seit der Abfallkalender der Kreiswerke Delitzsch nicht mehr per Amtsblatt ins Haus kommt, sondern man sich das Papier abholen muss, erzürnt dies vor allem ältere Bürger.

Bürger fühlen sich abgehängt

Der Kalender wird vorrangig online angeboten und kommt nicht mehr automatisch ins Haus, doch gerade Senioren scheuen sich davor beziehungsweise haben gar keinen Zugang zum Internet. „Da fehlt mir der Service, ich zahle doch genug“, ärgert sich ein älterer Herr aus Schönwölkau. Viele fühlen sich so wie er abgehängt. Doch es gibt gute Gründe, weshalb der Kalender nicht mehr ins Haus geliefert wird. „Der Abfallkalender wird nicht mehr via Amtsblätter verteilt, weil zirka 80 Prozent der Kalender bislang sofort wieder im Altpapier landeten“, erklärt Eckhard Rexroth, Dezernent für Bau und Umwelt des Landkreises. Auch das Amtsblatt des Landkreises gibt es deshalb seit einiger Zeit ausschließlich digital und lediglich auf Nachfrage in Papierform. Für den Abfallkalender gibt es verschiedene Beschaffungsmöglichkeiten. Auf den Seiten www.kwdz.de und www.asg-nordsachsen.de kann man sich jeweils unter Abfalltermine seinen individuellen Plan erstellen lassen. Zudem kann mit der Abfall-App ganz individuell ein Plan samt Erinnerungen erstellt werden, die App ist in wenigen Minuten eingerichtet.

Gerade Ältere werden nicht vergessen

Das alles aber heiße nicht, dass ältere Bürger oder Bürger ohne Internetzugang beziehungsweise Affinität dafür vergessen werden sollen, betont man im Landratsamt. Also liegen in den Gemeinde- beziehungsweise Stadtverwaltungen, den Bürgerbüros des Landratsamtes, den Wertstoffhöfen sowie den Ausgabestellen der Gelben Säcke auch Abfallkalender in Papierform zur Abholung bereit. „Die Mitarbeiter der Entsorgungsunternehmen können auf ihrer Tour ebenfalls auf die Abfallkalender angesprochen werden“, so Eckhard Rexroth, „sollte ein Bürger oder eine Bürgerin keine dieser Möglichkeiten wahrnehmen können, stecken die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe auf telefonische Nachfrage den Kalender auch in den Briefkasten.“

Online-Version hat viele Vorteile

Der Vorteil der Abfallkalender aus dem Netz liegt allerdings auf der Hand. Die Pläne aus dem Internet sind sehr übersichtlich und enthalten nur die Daten des eigenen Wohnortes beziehungsweise der eigenen Straße, alle anderen unwichtigen Infos entfallen. Zudem können verschiedene Optionen wie Gelbe Tonne/Sack, Papier, Restmüll, Sperrmüll und mehr an- oder abgewählt werden.

Die Beliebtheit der Online-Angebote steigt. Die aktuelle App-Userzahl beträgt 10 281, die Tendenz ist steigend. Realisiert werden sollen laut Landratsamt in den nächsten Monaten auch weitere Funktionen, zum Beispiel aktuelle Hinweise zu vorübergehenden Aufstellorten bei Baustellen. Auch das Abfall-ABC soll weiter ausgebaut werden. „Übrigens lautet die am häufigsten gestellte Frage am Telefon: Wann ist der Wertstoffhof geöffnet? Auch diese Frage beantwortet die App“, teilt das Landratsamt mit.

