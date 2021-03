Digitaler Stadtrat: War Eilenburgs Linke-Fraktionschef aus der Karibik zugeschaltet?

Eilenburg

Nicht nur bei ARD und ZDF sitzt man in der ersten Reihe, auch im Eilenburger Bürgerhaus: Dort tagte am Montagabend der Stadtrat zum ersten Mal digital.

Geringes Besucherinteresse

Das Besucherinteresse war allerdings gering: Mit Uwe Stölzel nahm ein Einwohner in der ersten Reihe Platz, eine weitere Besucherin hatte es sich in der letzten Stuhlreihe bequem gemacht. 30 Sitzplätze standen zur Verfügung. Auf einer großen Leinwand verfolgten sie die Stadtratssitzung, bei der diesmal OBM Ralf Scheler (parteilos), jeder Stadtrat und die Verwaltungsmitarbeiter entweder von zu Hause oder ihrem Büro aus per Video zusammengeschaltet waren. Grund für diese außergewöhnliche Tagung: die Corona-Pandemie. Kontakte sollten vermieden werden.

Die Eilenburger Stadträte sind wegen der Corona-Pandemie per Video zusammengeschaltet und tagen virtuell. Die Sitzung wird auf einer Leinwand im Bürgerhaus übertragen. Das Interesse ist aber gering. Quelle: Nico Fliegner

Linke-Stadtrat plötzlich weg

Und wie lief das Ganze? Erstaunlich gut: Die Bild- und Tontechnik war hervorragend, lediglich hat manch ein Stadtrat wie Hans Poltersdorf (CDU) bei einer Wortmeldung vergessen, sein Mikro einzuschalten. Aber der Hinweis vom OBM kam prompt. Linke-Stadtrat Jürgen Claus war zwischenzeitlich auch mal verschwunden. Vermutlich war die Leitung gekappt.

Außerdem bemerkenswert: Einige Stadträte hatten kreative Hintergründe: So sah es bei Jürgen Prochnow (Die Linke) aus, als weilte er gerade in der Karibik und bei Enrico Kunze (B’90/Die Grünen) als säße er vor einem blinkernden grünen Weihnachtsbaum. Bei OBM Scheler schien es so, als würde er in einem Loft wohnen. Aber wie auch immer: Eilenburgs erster digitaler Stadtrat hat den Test bestanden. Trotzdem wollen die Mitglieder, so ließen sie durchblicken, lieber wieder im Bürgerhaus zusammenkommen.

Die Stadt Eilenburg ist nicht die erste, die in der Corona-Pandemie dieses Format der kommunalpolitischen Arbeit nutzt. Auch die Bad Dübener Ratssitzung fand schon in dieser Form statt.

Von Nico Fliegner