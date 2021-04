Den millionenschweren Digitalpakt Schule beschlossen Bund und Länder vor zwei Jahren. Die LVZ-Recherche zeigt: Das Geld kommt auch bei den Eilenburger Schulen an – allerdings nicht immer schnell. Hier gibt es den Überblick zum Stand an den acht Schulen und was weiter geplant ist.

Nicht nur an der Tschanter-Oberschule in Eilenburg ein Problem: Es gibt kein Netzwerk an dieser Schule, doch zumindest steht es nun für den Sommer 2021 in Aussicht. Quelle: Wolfgang Sens