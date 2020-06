Digitaltag: Eilenburg mischt bundesweit mit

Eilenburg

Der erste bundesweite Digitaltag, der die verschiedensten Aspekte der Digitalisierung beleuchtet, Chancen und Herausforderungen diskutieren sollte, ist Geschichte. Eilenburg war über den Tourismus- und Gewerbeverein (#TGVeb) mit drei Aktionen am 19. Juni dabei. Die LVZ sprach dazu mit dessen Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, Sven Lehmann.

Sven Lehmann ist beim Eilenburger Tourismus- und Gewerbeverein, der bewusst als #TGVeb firmiert, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Quelle: Privat

Digitales scheint sich nur in Zentren abzuspielen. Während Leipzig mit 41 Aktionen dabei war, blieben die drei Eilenburger Aktionen in den Landkreisen Nordsachsen und Leipziger Land die einzigen. Die Muldestädter spielten damit in einer Liga mit Rostock, Emden, Ilmenau oder Regensburg.

Das hat auch uns überrascht. Dabei bietet Digitalisierung gerade in der Fläche eine Chance. Der #TGVeb hat mit seinen drei Aktionen Eilenburg nicht nur bundesweit ins Gespräch gebracht. Sie sind aus unserer Sicht auch richtig gut gelaufen. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Vereins selbst, um eins der Aktiv-Oase sowie um das meines Beratungsunternehmens.

Dann gehen wir doch die Aktionen mal der Reihe nach durch. Was lief beim #TGVeb?

Hier lief eine Twitter-Aktion. Mit zehn Tweeds haben wir auf die Potenziale unserer Stadt in Sachen Lebensqualität, Wirtschaft und Tourismus hingewiesen. Damit haben wir über 4000 Leute erreicht, ein aus unserer Sicht mehr als ordentliches Ergebnis, zumal wir mit den Twitter-Leuten auch mal noch eine andere Zielgruppe angesprochen und offensichtlich erreicht haben. Als interessanten Nebeneffekt hat unser Vereins Twitter-Account jetzt übrigens 56 Follower.

Welchen Inhalt hatte die Aktion des Gesundheitsstudios Aktiv-Oase, einem von 40 Mitgliedern im #TGVeb?

Das Gesundheitsstudio von Petra und Dirk Heynig hat ja während der Corona-Zeit viele Videos mit Übungen online gestellt. Für die meisten aktiven Smartphone-Benutzer ist das Abrufen kein Problem. Für viele, die im Internet ansonsten nur am stationären Computer unterwegs sind, stellt das manchmal allerdings eine Hürde dar. Darauf hat das Studio reagiert und an diesem Tag für diese Personengruppe eine Einführung angeboten, wie sich unter anderem diese Videos besser abrufen lassen. Wie mir Dirk Heynig versicherte, durchaus mit einer guten Resonanz.

Bleibt noch ihre eigene Aktion, der Blick in einen Lern- und Experimentierraum für kleine Unternehmen ...

Vielleicht ein interessanter Fakt vorweg. Dass Eilenburg in Sachen Digitaltag durchaus wahrgenommen wurde, beweist, dass ich für diesen Online-Dialog zum Lern- und Experimentierraum für kleine Unternehmen zehn Anfragen aus vier Bundesländern hatte. Am Ende waren es dann tatsächlich vier Firmen, zwei sächsische und je eine aus Thüringen und Bayern, die mitgemacht haben. Damit bin ich durchaus zufrieden.

Aus der Tätigkeit als Unternehmens-, Organisations- und Personalberater weiß ich, dass sich gerade kleinere Unternehmen mitunter schwer tun, sich mit Digitalisierung zu befassen. In so einem Experimentierraum lassen sich Vorbehalte, wie sie zum Beispiel gegenüber Videokonferenzen bestehen, abbauen. Doch wir konnten auch ganz konkrete Fragen besprechen wie beispielsweise die, ob ein Unternehmer in Sachen Gesundheitsmanagement die höhenverstellbaren Schreibtische per App steuern lassen soll oder nicht. Der Online-Dialog, der via Jitsi ablief, war aus meiner Sicht sehr intensiv. Folgetermine sind jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Und die Eilenburger mischen sicher auch beim nächsten bundesweiten Digitaltag mit?

Davon gehe ich aus. Die kostenlosen Formate sind einfach für jeden eine Chance, der nicht mit Computer, Tablet und Smartphone groß geworden ist. Das Datum steht übrigens schon fest. Der zweite bundesweite Digitaltag wird am Freitag, dem 18. Juni 2021, online gehen.

Von Ilka Fischer