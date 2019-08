Eilenburg

Für das in Eilenburg geplante Zentrum digitale Arbeit gibt es noch keinen Standort. Wie Petra Gärtner vom Verein Arbeit und Leben in Leipzig mitteilte, „befinden sich verschiedene Optionen in der Prüfung“. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen sei, könne die stellvertretende Geschäftsführerin nicht sagen. Derzeit sei der Verein, der Träger des Zentrums digitale Arbeit wird, mit der Antragsbearbeitung beschäftigt. Gut möglich, dass es erste Ergebnisse in sechs Wochen gebe, so Gärtner weiter.

Alte ECW-Immobilie im Fokus

Um einen möglichen Standort für das Digitalzentrum in der 16 000 Einwohner zählenden Stadt Eilenburg wurde seit Bekanntwerden der Pläne viel spekuliert. Kommunalpolitiker hielten es unter anderem für wünschenswert, wenn das Zentrum die verwaiste Immobilie des ehemaligen Eilenburger Chemiewerkes in der Ziegelstraße bezieht. Anfang Juli kündigte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) an, bezüglich der Ansiedlung das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen.

Das sind die Pläne

EU, Bund und Land wollen das Zentrum digitale Arbeit bis 2022 mit 4,5 Millionen Euro fördern. Geld steht unter anderem aus dem Europäischen Sozialfonds bereit. Damit verbunden sind elf Vollzeitstellen. Der Bund plant zudem in jedem ostdeutschen Bundesland ein Zukunftszentrum. Das Zentrum digitale Arbeit in Eilenburg wird dabei den Zukunftszentren übergeordnet und soll das gesammelte Wissen rund um die Digitalisierung bündeln, für den bundesweiten Austausch sorgen und Impulse in die Zukunftszentren aus aktuellen Forschungsergebnissen geben.

Von Nico Fliegner