Doberschütz: Abschluss für Ausbau der Infrastruktur

Battaune

In der Battauner Hauptstraße setzt Andreas Breitenborn von der Torgauer Firma Ezel quasi den Schlussstein beim Ausbau der Doberschützer Infrastruktur. „Wir haben damit dann in allen elf Ortsteilen den Wasser-, Abwasser-, Gehweg- und Straßenbau abgeschlossen“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU). Battaune war die letzte große Infrastruktur-Baustelle in Doberschütz, nachdem die Gemeinde zuvor den Straßen- und Gehwegbau in Mölbitz in Angriff genommen hatte.

Anschließend müsse die 4000 Einwohner zählende Gemeinde in diesen Bereichen nur noch Instandhaltungen vornehmen. Das werde, so hatte der Bürgermeister auch schon bei den jährlichen Etat-Debatten immer wieder betont, nach seiner Einschätzung allerdings schwer genug. Schließlich müssten die Aufwendungen dafür jährlich erwirtschaftet werden.

Beitragssatzung greift künftig nicht mehr

Die Straßenausbaubeitragssatzung, die in der Gemeinde Doberschütz noch immer gilt, hat sich damit nach Abrechnung der derzeitigen Bauarbeiten, zu denen auch noch die 2021 vorgesehene Straßenbeleuchtung Am Bunitz, gehört, überholt. Da die Gemeinde in fast allen Fällen mit Fördermitteln baute und baut, wurden die Belastungen der Bürger erheblich reduziert. Die zuletzt beitragspflichtig gewordenen 14 Grundstückseigentümer in der Sprottaer Straße in Battaune hatten so für ihren Fußweg beispielsweise lediglich dreistellige Beträge zu entrichten.

Ein unsanierter Streifen könnte bleiben

Ob zusätzlich zum kommunalen Fußwegbau in der Battauner Hauptstraße nun der Landkreis auch gleich noch seine Straße asphaltiert, bleibt abzuwarten. „Aus unserer Sicht“, so Roland Märtz, „würde das natürlich Sinn machen.“ Denn zwischen den neuen Gehsteigborden und dem nach dem Kanalbau asphaltierten Bereich bliebe sonst nur ein schmaler Streifen im wirklich schlechten Zustand übrig.

Von Ilka Fischer