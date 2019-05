Doberschütz

Die Wirklichkeit ist schneller als so manches Zahlenwerk. Der im Februar im Gemeinderat Doberschütz in erster Lesung behandelte Haushalt, ist, als er am Donnerstagabend zum Beschluss stand, bereits in einigen Punkten von der Wirklichkeit eingeholt worden. Dass damit der vorgelegte Satzungsbeschluss mit dem Haushaltsplan nicht identisch sei, monierte Maria Schmieder von der Freien Stimme. Außerdem habe es technische Probleme bei dem Aufruf der Internetseiten gegeben.

Letzteres konnte Bürgermeister Roland Märtz (CDU) mit dem Verweis klären, dass die Gemeindehomepage jetzt unter www.doberschuetz.eu statt dem Kürzel „de“ am Ende aufrufbar ist. Inhaltlich, so bestätigte der Kämmerer Rainer Klewe auch noch einmal gegenüber der Presse, habe sich am Haushaltsplan nichts geändert. Unterm Strich bleibe bei einem Gesamtbudget von 7,7 Millionen Euro mit rund 17 000 Euro eine kleine schwarze Zahl.

Investitionen verschieben sich

In dem Investitionsbudget von 1,6 Millionen Euro seien aber auch Projekte enthalten, bei denen inzwischen klar sei, dass sie auf 2020 geschoben werden. Das betrifft zum Beispiel den geplanten Umbau von fünf barrierefreien Bushaltestellen, den Straßen- und Fußwegebau in Battaune oder die Erschließung des Wohngebietes Krautgärten in Doberschütz. Roland Märtz: „Grund sind vor allem die explodierenden Baupreise.“ Bei einer längerfristigen Ausschreibung über den Winter erhoffe sich die Gemeinde wesentlich bessere Preise als jetzt im Sommer. Bei anderen Vorhaben, wie der Umgestaltung des Paschwitzer Dorfplatzes, zeichnet sich ab, dass die angenommenen Kosten von 18 000 sich mit 42 000 Euro mehr als verdoppeln.

Saal Wöllnau und die kleinere Lösung

Änderungen gibt es zudem im Haushaltsplan aber beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem Umbau des Saales Wöllnau. Wegen behördlicher Auflagen hätten sich auch hier die eingeplanten Kosten von 115 000 Euro verdoppelt. In Absprache mit dem Ortschaftsrat Wöllnau habe man sich daher für die Rückgabe der Fördermittel und eine kleinere Lösung entschieden.

Am Ende stimmten die Gemeinderäte mit dem Verweis, dass die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan aufeinander abgestimmt werden, mit sieben Ja-Stimmen (bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung) für den Haushalt.

Von Ilka Fischer