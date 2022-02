Doberschütz

In der Lindenallee im Doberschützer Ortsteil Sprotta möchte ein privater Investor Baurecht für vier Eigenheime schaffen. Die Doberschützer Gemeinderäte unterstützen dieses Ansinnen und billigten im jüngsten Gemeinderat den Entwurf der Ergänzungssatzung Lindenallee.

Festwiese wird Bauplatz

Konkret handelt es sich bei dem Vorhaben um eine etwa 11 000 Quadratmeter große Fläche am östlichen Rand des Ortsteils, wo sich die Eigenheime in erster Reihe und damit direkt an der Lindenallee gut in die vorhandene Siedlungsstruktur einfügen würden. Derzeit wird dieser Bereich von den Sprottaern noch als Festwiese genutzt. Doch mit der auch vom Sprottaer Heimatverein entwickelten Freifläche Sprottaer Bucht steht am anderen Ortsende inzwischen eine attraktivere Fläche für Dorf-Aktivitäten zur Verfügung.

Auf der Roten Jahne geht es im Frühjahr los

Schon wesentlich konkreter sind die Pläne für das Wohngebiet Rote Jahne 2. Hier will die Süß Bau GmbH auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche zwölf Baugrundstücke erschließen. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde dafür eine weitere Hürde genommen. Die Änderungen, die insbesondere die von Anwohnern geforderte Verlegung des Spielplatzes beinhalten, wurden in die nun vom Gemeinderat beschlossene Satzung eingearbeitet. Wie Achim Haas, Geschäftsführer der SUB GmbH Leipzig, die die Vermarktung übernimmt, informierte, sei nun nur noch eine Vermessung notwendig. Die Erschließung werde damit im Frühjahr erfolgen. Der Preis für die Baugrundstücke stehe aber noch nicht fest.

