Wöllnau

Das deutsche Baurecht macht den Wöllnauer Plänen zum Umbau des Saales Wölllnau einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Saal sollte einen eigenen Sanitärtrakt und eine neue Küchenzeile erhalten, so dass dieser von der Gaststätte getrennt hätte werden können. Die Gemeinde, die Eigentümer des riesigen Gebäudekomplexes in der Dorfmitte ist, hätte dann eine Chance gesehen, das Grundstück zu teilen und die Gaststätte zwecks Umnutzung oder auch als Abrissgrundstück zu vermarkten. Der andere Teil sollte von den Bürgern nutzbar sein. Doch nun wird alles anders.

Saalkapazität wird unterschiedlich bewertet

Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) erläutert: „Wir sind davon ausgegangen, dass der Saal 164 Plätze bietet. Das Bauordnungsamt sieht die Kapazität aber bei über 200. Damit wird es aber richtig kompliziert, denn es trifft die Versammlungsstättenverordnung zu.“ Alle Auflagen umzusetzen, das sei schlichtweg zu teuer. „Die geplanten Kosten in Höhe von 115 000 Euro würden sich zumindest verdoppeln, und wir hätten trotzdem nur ein altes Gebäude.“ Mit dem Ortschaftsrat habe man sich daher auf Plan B verständigt.

Kleinere Lösung und Fördermittelverzicht

Ortsvorsteher Karl-Heinz Pohlenz konkretisiert, dass sich die Wöllnauer für die kleinere Lösung entschieden hätten, obwohl damit auf die Fördermittel verzichtet wird. „Wir wollen nun die im Haushalt der Gemeinde eingestellten 24 000 Euro insbesondere dazu nutzen, um die alte Küche der Gaststätte zu sanieren. Ein neues Parkett im Saal steht ebenfalls auf der Prioritätenliste ganz oben.“

Fertigstellung für September geplant

Derzeit sei der Ortschaftsrat mit der Gemeinde dabei, alle Kosten aufzulisten. Klar sei aber auch, dass das Ganze nur funktioniert, weil die Wöllnauer viele Eigenleistungen erbringen. Die ersten Arbeitseinsätze gab es bereits. Dabei, so erzählt Karl-Heinz Pohlenz, wurde beispielsweise im Vereinsraum der Fußboden und in der Küche die Elektrik rausgerissen. Im Mai kommen die Fliesen und der Putz in der Küche ab. „Wenn alles gut läuft“, so schätzt der Ortsvorsteher ein, „wird die neue Küche ab Juni aufgebaut.“ Möglichst im September soll dann das Gesamtobjekt wieder nutzbar sein.

Von Ilka Fischer