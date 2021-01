Doberschütz

Die Auslieferung der gelben Tonnen an die Haushalte in der Gemeinde Doberschütz verzögert sich. Zwar haben einige Grundstücksbesitzer und Mieter in Mehrfamilienhäusern bereits gelbe Tonnen erhalten, so unter anderem in Doberschütz und Sprotta, jedoch nicht alle in der Gemeinde. Wie Bürgermeister Roland Märtz (CDU) sagte, solle die Bereitstellung bis März abgeschlossen sein.

Das ist der Grund

Als Grund gab der Bürgermeister eine Änderung des zunächst geplanten Ablaufs für die Auslieferung an. Demnach sollten bereits im Dezember die rund 1200 Tonnen zunächst an den Bauhof der Gemeinde geliefert werden, der die Tonnen mit Deckeln und Chips versieht und dann Stück für Stück ausliefern wollte. Doch zwischenzeitlich hieß es seitens der zuständigen Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen, dass diese coronabedingt die Arbeiten selbst übernehmen werde.

Übergangsfrist

Bis März gilt nun eine Übergangsfrist in der Gemeinde Doberschütz. Wer die gelbe Tonne hat, sollte diese nutzen. Alle anderen können wie gewohnt die gelben Säcke vor das Haus stellen. Beobachtungen in Sprotta dieser Tage zeigten, dass einige Grundstücksbesitzer auch von beiden Varianten Gebrauch machten.

Zu wenig Tonnen an Mehrfamilienhäusern

Märtz informierte zudem, dass es aktuell noch ein anderes Problem gebe: So seien an Mehrfamilienhäusern mit acht Parteien nur vier gelbe Tonnen geliefert worden. Dies sei zu wenig, beklagten die Bewohner. Der Bürgermeister hat inzwischen Kontakt zur Abfall- und Servicegesellschaft aufgenommen. Dort habe man ihm signalisiert, weitere gelbe Tonnen zur Verfügung stellen zu wollen.

Die Gemeinde Doberschütz hat mit Beginn des Jahres auf das Entsorgungssystem der gelben Tonne für Plastikbecher, Verpackungsfolien und Dosen umgestellt und damit die gelben Säcke abgewählt. Die Kommune verspricht sich dadurch mehr Ordnung und Sauberkeit in den Dörfern.

Von Nico Fliegner