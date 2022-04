Doberschütz: Drei Baugebiete stehen in den Startlöchern

Doberschütz

Für die 24 Bauplätze im Doberschützer Ortsteil Sprotta-Siedlung besteht demnächst Baurecht. Die Doberschützer Gemeinderäte fassten auf ihrer jüngsten Sitzung den Satzungsbeschluss, der mit seiner Veröffentlichung Rechtskraft erlangt. Wie Joachim Fehr vom Erschließungsträger D. F. Wohnbau GmbH Leipzig gegenüber der LVZ erklärte, könne für die Bauplätze, für die bereits alle Vorverkaufsverträge bestehen, nun die Planung der Tiefbauarbeiten beginnen. Damit werde nach der Sommerpause die rund sechs Monate dauernde Erschließung losgehen. Ab 2023 können damit dann die Häuser auf den 500 bis 1000 Quadratmeter großen Parzellen in die Höhe wachsen.

Baurecht für Sprotta-Siedlung

Es handelt sich bei dem Baugebiet um ein rund 80 Meter schmales Feldstück, das in Sprotta-Siedlung von der Paschwitzer Landstraße bis zur B 87 reicht. Die jetzt überplanten 21 000 Quadratmeter im südlichen Teil machen etwa 60 Prozent des Grundstücks aus. Dazu gehört auch ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück, das sich die Gemeinde für eine neue Kindertagesstätte in Sprotta-Siedlung reserviert hat. Diese kann auf Grund der angespannten Haushaltslage aber frühestens ab 2023 geplant und damit nicht vor 2024 gebaut werden. Eingeplant sind für diese aber schon jetzt die benötigten 14 Stellplätze.

Erschließungsvertag für Rote Jahne

Weitere zwölf Wohngrundstücke werden in diesem Jahr im Ortsteil Rote Jahne erschlossen. Hier haben die Gemeinderäte im April dem Erschließungsvertrag mit der Firma Süß aus Taucha zugestimmt. Der Vertragsinhalt sieht vor, dass die zwölf Baugrundstücke nun innerhalb eines Jahres erschlossen werden müssen.

Kommune erschließt Mörtitz

Beim Baugebiet Windmühlenbreite in Mörtitz steht die Gemeinde in Sachen Erschließung in den Startlöchern. Geplant sind hier acht Baugrundstücke, wovon aber eins für das Feuerwehrdepot reserviert ist. Während für privat erschlossene Bauplätze in Doberschütz inzwischen Preise von um die 150 Euro aufgerufen werden, möchte die Kommune in Mörtitz möglichst unter 100 Euro bleiben. Die Vermarktung startet voraussichtlich im Herbst.

Von Ilka Fischer