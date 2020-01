Doberschütz

Bei einem Unfall in Doberschütz wurde am Donnerstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ein elf Jahre altes Kind verletzt. Das Mädchen sei in der Breiten Straße über die Fahrbahn gerannt, um zur Bushaltestelle zu gelangen, berichtete die Polizei. Dabei habe die Elfjährige wahrscheinlich den Verkehr nicht beachtet. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Das Mädchen wurde am Bein verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Von lvz