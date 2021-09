Doberschütz: Neue Gerätehäuser für fünf Feuerwehren

Doberschütz

Nicht kleckern, sondern klotzen – das will die Gemeinde Doberschütz mit Blick auf die Feuerwehren und in den nächsten Jahren investieren. Der Gemeinderat hat dazu den neuen Brandschutzbedarfsplan 2021 beschlossen und darüber hinaus den erweiterten Bedarf ab dem Jahr 2027. Wie Bürgermeister Roland Märtz (CDU) sagte, sei dies erforderlich, um beispielsweise für Ausstattung, neue Fahrzeuge oder Gerätehäuser Fördermittel beantragen zu können.

Besonders die Gerätehäuser in fünf zur Gemeinde gehörenden Ortschaften stehen dabei im Fokus. So steht im Brandschutzbedarfsplan 2021 Mörtitz drin. Dort ist geplant, das alte Gerätehaus durch einen Neubau zu ersetzen. Da dieses Vorhaben im Plan ab 2021 verankert ist– dieser ist wiederum auf fünf Jahre ausgelegt –, werden die Kameraden in Mörtitz die ersten sein, die ein neues Gerätehaus bekommen.

Auch diese Dörfer profitieren

Aber auch für die Dörfer Battaune, Paschwitz, Sprotta und Wöllnau sind Umbauten beziehungswiese Ersatzneubauten geplant. Diese Standorte sind aber Bestandteil des Brandschutzbedarfsplans ab 2027. Sie genügen nicht mehr den Anforderungen, müssen aber einer vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Norm entsprechen. Dabei geht es unter anderem um Raum- und Flächenbedarf wie Stellplatzgröße für Fahrzeuge, Umkleiden oder Schulungsräume, letztlich auch unter dem Aspekt Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Kameradinnen und Kameraden. Derzeit entspricht einzig das Gerätehaus der Feuerwehr in Doberschütz den DIN-Anforderungen. Die Gemeinde wird allein für diese Investitionen wohl einen siebenstelligen Betrag aufbringen müssen.

Neue Einsatzfahrzeuge

Aber nicht nur neue Gerätehäuser sieht der Brandschutzbedarfsplan vor. Auch neue Einsatzfahrzeuge verschiedener Art sind für Battaune, Doberschütz, Mörtitz, Paschwitz, Sprotta und Wöllnau aufgeführt. Demnach soll frühestens ab 2023 für Sprotta ein Löschfahrzeug 10 und für Mörtitz ein Hilfeleistungslöschruppenfahrzeug 20 gekauft werden. Paschwitz kann ab 2027 mit einem Mittleren Löschfahrzeug mit Wassertank rechnen, weil die Wehr unter anderem auf der B87n zum Einsatz kommt.

Von Nico Fliegner